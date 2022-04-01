Какие знаки зодиака не выносят шуток

1 апреля – день Дурака, шуток и веселья.

Но бывает так, что чья-то шутка оказывается совсем не смешной и невинное развлечение оборачивается смертельной обидой. С некоторыми знаками зодиака вообще шутить противопоказано.

Кто же больше всех отличается отсутствием чувства юмора?

Разумеется, если не они сами шутят. Овен легко злится, отказывается понимать прозрачные намеки и на полном серьезе начинает войну с шутником. Исключение будет разве что в том случае, если шутник ему нравится – к этим шуткам Овен будет благосклонен, а ко всем остальным – максимум усмешка или злобный взгляд.

То, что это один из самых обидчивых знаков зодиака, нужно помнить очень хорошо. Причем, Раков могут оскорбить даже самые невинные шутки. А уж если речь зашла про их личные качества, или, не дай Боже, членов их семьи или близкого круга Рак, конечно, виду не подаст, но очень скоро вы обнаружите, что трубка не берется, ваши просьбы не находят ответа и вообще вы «в черном списке».

Все, что сказано про Раков может быть отнесено и к Девам, с одним лишь дополнением – реакция молчаливой не будет. И еще они могут оскорбиться на шутки в адрес любого человека – если им покажется, что это «низко», «некрасиво» и вам придется выслушать длинную лекцию о морали и нравственности и неприемлемости вашего поведения. Вряд ли это добавит радости и веселья – поэтому в обществе Дев лучше воздержаться от шуток «ниже плинтуса», да и с теми, которые «выше», лучше 10 раз подумать.

Еще одни поклонники морали – Стрельцы также могут обижаться и страдать, став объектом или свидетелем шуток, особенно тех, в которых высмеиваются социальные нормы, подвергается критике Религия, мировоззрение других людей. Стрелец тут же кинется на защиту веры, нравственности – холодный взгляд и фраза: «А что тут смешного?», «Ты правда считаешь, что над этим можно смеяться?» могут стать началом крупной ссоры и уж точно не добавят весеннего настроения. А еще Стрелец не забудет неприятный момент и будет к нему обращаться вновь и вновь, обсуждая с другими «как низко некоторые могут пасть», так что у шутки над Стрельцом могут быть совсем не смешные последствия.