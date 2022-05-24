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Дорогими часами и словами: как вымолить прощение у разных знаков зодиака

24 мая 2022ЗодиакМарианна Басс

Наладить отношения после ссоры – дело нелегкое. Но мы можем подсказать вам, как это сделать.

Как вымолить прощение у разных знаков зодиака
Фото: love-is.org

Люди часто обижают друг друга – это нормально. Для того, чтобы загладить свою вину и восстановить отношения, нужно попросить прощения. О том, как сделать это правильно, опираясь на знак зодиака обиженного, читайте в этой статье.

Овен

Чтобы вымолить прощение у Овна, вы должны будете рассказать ему, как же чертовски он прав, а вы не правы. Только так.

Телец

Получить прощение Тельца, легко, если предложить ему что-то очень ценное. Проще говоря, купите шубу, золотые часы или что-то вкусное. Телец за удовольствия душу продаст.

Близнецы

Прощения у Близнецов даже не придется вымаливать, они слишком не любят долго держать в себе негатив. Так что скорее всего Близнецы уже простили вас до того, как вы решили попросить прощения.

Рак

Раки ужасно обидчивы. Чтобы вас простил Рак, надо немало побегать и подоказывать, как вам этот Рак нужен и ценен. Если удастся доказать, что Рак – лучший, он вас простит. Правда, ненадолго.

Лев

У Льва прощение нужно будет именно вымаливать, по-другому и не скажешь. Лев – он царь, а царю нужны подношения. Тут действуем так же, как и в случае с Тельцом, но с большей помпезностью. То есть подарки должны быть гораздо дороже и масштабнее.

Дева

Дева, даже если попросить у нее прощения, простит не сразу. Так что ничего особенного делать вам не придется, но и проконтролировать процесс не получится. Дева будет обижаться ровно столько, сколько сам решит. А потом простит.

Весы

Весы не выносят конфликтов, и скорее всего, они уже вас простили. И забыли. Так что когда будете просить прощения – постарайтесь напомнить, что именно вы натворили.

Скорпион

Скорпион – самый обидчивый и мстительный знак. Чтобы вымолить у него прощение, нужно будет признать себя самым виноватым человеком во вселенной – возможно, Скорпион дофантазирует, получит удовольствие от линчевания вас и в конце концов выдохнется, и простит.

Стрелец

Стрелец может очень долго дуться, но в итоге простит вас, если вы просто попросите прощения. Нужно взять вину полностью на себя и дать Стрельцу время.

Козерог

С Козерогом сложно: у него не вымолишь прощения, если он решил, что не хочет вас прощать. Так что тут поможет только время. И ваши периодические попытки напомнить о себе.

Водолей

Вымаливать прощения у Водолея не придется: скорее всего, он даже не обиделся. Но возможно, вы стали ему просто неинтересны – и тут ничего не поможет.

Рыбы

Рыбы прощают легко, но помнят обиду долго. Так что вам не придется прикладывать усилий, чтобы это прощение получить, но мучиться потом придется – это факт.

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