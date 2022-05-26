Знаки зодиака, которые находятся под особой защитой

Некоторых знаков Вселенная любит больше, чем остальных.

Астрологи уверены, что некоторые знаки зодиака находятся под особой защитой Вселенной. Это помогает им беспрепятственно двигаться к поставленным целям и с легкостью решать даже, казалось бы, невыполнимые задачи.

Из-за своего вспыльчивого характера представители этого знака зодиака зачастую попадают в непредсказуемые и порой неприятные ситуации. Однако при всем этом Львам удается выбираться сухими из воды. Дело в том, что Высшие силы наградили этот знак зодиака уникальной способностью использовать любую ситуацию себе во благо.

Девам также благоволит удача, они всегда оказываются в нужном месте в нужное время. Кроме этого, у них отлично развита интуиция, поэтому они всегда предчувствуют неприятности или же, наоборот, положительный исход дела. Однако представители этого знака зодиака порой пренебрегают возможностями, которые посылает им Вселенная.

Какая бы ситуация ни была, Близнецы всегда остаются открытыми и жизнерадостными. Все проблемы, которые встречаются им на пути, они воспринимают с полным спокойствием. Многие считают, что Близнецам все удается благодаря их силе духа и легкости характера, однако все дело в том, высшие силы с бережностью относятся к представителям этого знака зодиака, и всегда помогают им в достижении любых целей.

Этот знак зодиака определенно находится в любимчиках у Вселенной. Она часто преподносит Овнам удачные возможности и счастливые перемены. И за счет своей интуиции им удается обходить практически все неприятности стороной. Астрологи уверены, что вся жизнь представителей этого знака зодиака проходит под контролем Высших сил, поэтому часто среди победителей лотерей и конкурсов можно встретить именно Овнов.