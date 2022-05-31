Никакой жалости: темная сторона каждого знака зодиака

Какие знаки зодиака могут отравить нашу жизнь по щелчку пальцев?

Каждый из нас обладает чертами характера, которые делают нас опасными в чьих-то глазах. Как правило, это способ защитить себя и отстоять свое, а то и захватить что-то чужое. О том, чем опасны представители знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овен – настоящий злодей. Никаких запретов, никакой жалости. Если он хочет чего-то, ничто его не остановит. Кроме, пожалуй, искренней мольбы о пощаде – Овен очень любит чувствовать себя благородным, поэтому может прекратить вас тиранить.

Злодейство Тельца состоит в его упрямом и бескомпромиссном игнорировании ваших эмоций и потребностей. Это самая молчаливая и страшная месть – вас просто лишат энергии: моральной или физической.

Близнецов опасаться стоит, потому что они достанут вас своей болтовней, они просто высосут ваш ум и могут даже обвести вокруг пальца, если им нужно. Самые ловкие мошенники – именно Близнецы.

Злодейство Рака в том, что он сведет вас с ума своими переменчивыми эмоциями. Будет ныть, нудеть и теребить края вашей одежды. Это очень выматывает!

Лев – злодей, но злодей красивый. Он будет так искусно обманывать вас, что вы насладитесь идеальной игрой, а потом останетесь без штанов и с расшатанной нервной системой. Лев – чемпион по давлению на чужую психику.

Дева добьет вас своим нудежом: это надо делать так и не иначе. Ты почему опоздал? Где вся сдача до рубля? Кто пропустил все дедлайны? Кто самый ужасный неудачник во всей Вселенной? И так далее.

Весы не очень-то злодейственны, они скорее достанут вас своей благожелательностью и жертвенностью. И злодеем станете вы – а это тоже, знаете, неудобно.

Скорпион – психологический манипулятор и настоящий злодей! Наверное, газлайтинг придумали именно Скорпионы: они будут медленно сводить вас с ума, и вы же еще и виноваты останетесь.

Стрелец если и злодей, то очень милый. Большой, оптимистичный, свободолюбивый такой злодей. Он скорее будет бунтовать против ваших правил, чем причинять вам реальный вред.

Это злодей из злодеев, потому что контролер. Доведет вас до белой горячки своей слежкой похлеще, чем Дева – хотя она та еще тиранша.

Водолей совершенно не злобен – знайте, пожалуйста все! Не злобен и все тут, просто нечего обсуждать.

Рыбы – тихушники. Они кажутся самыми милыми существами, но способны на самые злостные поступки. Что это за поступки – пусть останется тайной, по крайне мере пока вам не доведется испытать злодейство Рыб на собственной шкуре.