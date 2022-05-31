Психологические травмы по знаку зодиака

Психологические травмы – то, что, к сожалению, имеем мы все.

О том, какие травмы наиболее часто встречаются у представителей знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овны, в силу своей импульсивности, часто приобретают комплекс эгоиста или эгоистки. Еще в детстве родители возмущаются силой их желания и стыдят Овнов за это.

Тельцы очень тяжело выражают эмоции и поэтому в раннем детстве их часто называют «эмоциональными тормозами», как бы грубо это ни звучало. Вырастая, Тельцы живут с убеждением в собственной ущербности в вопросах чувственности и умения выражать свою любовь близким.

Ум Близнецов – самый живой и самый быстрый. Но, конечно, именно это и осуждается в детстве, Близнецов упрекают в поверхностности, невнимательности. Часто взрослые Близнецы считают себя дураками, глупыми и несерьезными людьми именно по этой причине.

Эмоциональность Раков – примета знака. Маленькие Раки часто слышат упреки в своей переменчивости и плаксивости, а вырастая, считают себя истериками и истеричками.

Травма Львов похожа на травму Овнов: Львов тоже стыдили за их грандиозные желания и стремление привлечь окружающих к исполнению этих желаний. В будущем Львы часто внутренне боятся признаться себе в этих своих желаниях и начать их исполнять.

Девы с самого детства демонстрируют аккуратность и скрупулезность, и даже за это их упрекают. Заставляют быть более живыми, спонтанными, радостными. Вырастая, Девы считают свою рациональность чем-то, чего нужно стыдиться. Особенно это касается женщин.

Весы рождаются с тонкой душевной организацией, и все их психологические травмы возникают из-за столкновения с грубостью и жестокостью. Взрослые Весы часто многого избегают из-за страха, что их обидят.

Скорпион – самый сексуальный и эмоциональный знак. В детстве маленькие Скорпионы часто злятся и выражают свою злость, за что их наказывают. Во взрослом возрасте Скорпионы часто стыдят себя за свой гнев и не позволяют себе выражать злость, что выливается в аутоагрессию.

Психологическая травма Стрельца – нарциссическая. Им в детстве или много позволяют, или наоборот, что приводит к неустойчивой самооценке и нежеланию достигать результатов собственным трудом.

Травма Козерога – в его гиперответственности. Будучи маленьким, Козерог слишком хорошо видел, что родители недостаточно по-взрослому подходят к жизни, и вырастая, Козерог опасается, что ни на кого положиться нельзя (кроме себя самого).

Водолея с детства считают чудаком, и взрослый Водолей живет с чувством собственной несерьезности, неуважения к себе. Из-за этого часто развивается социофобия и нежелание заботиться о себе.

Травма Рыб связана с жестоким обращением. Рыбы, особенно в детстве, очень нежные и хрупкие, и любое предательство они расценивают как маленькую смерть своей души. Взрослые Рыбы часто глубинно не доверяют даже самым близким людям.