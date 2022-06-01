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Какие знаки зодиака разбогатеют в июне

1 июня 2022ЗодиакДиана Сабитова

Лето наступило. А вместе с ним в наш дом приходит солнце, радость и ожидание чуда.

Какие знаки зодиака разбогатеют в июне
Фото: sevastopol.su

Несмотря на то, что лето – это больше про отдых, чем про работу, некоторым знакам зодиака все-таки удастся улучшить свое материальное благополучие!

Стрелец

Стрельцы, в этом месяце у вас хорошие шансы заключить выгодную сделку, неожиданно выиграть в лотерею или же получить обещанную прибыть. Выплата будет разовая, но приятная, поэтому, если сейчас ваше финансовое состояние не очень вас устраивает – не отчаивайтесь, все хорошее еще впереди! Жаль, но про постоянный источник дохода пока говорить рано, но на полученную сумму можно будет хорошо отдохнуть.

Близнецы

Близнецы, июнь может принести вам давно ожидаемые дивиденды от ваших вложений. Если вы упорно трудились всю весну и ожидаете наконец-то, финансового результата – удача вам улыбнется. Давно обещанные сделки будут заключены, премии и бонусы выплачены, должности получены. Но расслабляться вам не стоит – впереди еще предстоит много работы по удержанию своих позиций. Уделите время тому, чтобы отпраздновать успех – и вперед, к новым вершинам!

Лев

Львы, вам помощь может прийти оттуда, откуда совсем не ждали – если ваша деятельность так или иначе связана с государственным финансированием, возможно получение льгот, новых контрактов. Все сферы, связанные с высоким покровительством, будут активно расти и развиваться. Если вы рассчитывали на сотрудничество с крупными компаниями, особенно с теми, которые расположены в отдаленном от вас регионе – оно состоится и уже в июне вы получите от него первые доходы.

Козерог

Козероги, в июне 2022 года вам придется много и упорно работать. Впрочем, вам вроде бы не привыкать. В этом месяце вы можете получить доступ к новым финансовым источникам, а также повышение по службе, сопровождающееся прибавкой в зарплате, также возможны заключения новых долговременных контрактов. Другими словами – денег в вашей жизни становится все больше, а вот времени, чтобы ими распоряжаться себе на радость, будет не хватать.

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