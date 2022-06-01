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Низкая самооценка и скрытый гнев: слабости каждого знака зодиака

1 июня 2022ЗодиакМарианна Басс

У каждого из нас есть свой скелет в шкафу. О том, что скрывают представители разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Слабости каждого знака зодиака
Фото: alltowomen.com

Овен

Овен скрывает свое непостоянство. Предпочитая выставлять себя этаким сильным и надежным, Овен умалчивает о том, что его запала обычно хватает очень ненадолго.

Телец

Телец всем кажется спокойным, этакой стеной, за которой можно спрятаться. Однако скелет в том, что порой Тельцы орут так, что рушится все вокруг – и ваши нервы в первую очередь.

Близнецы

Близнецы, выставляя себя такими легкими и воздушными, скрывают свою депрессивность. Если вы познакомитесь с Близнецами поближе, вам придется иметь дело не только с радужным единорогом, но и с унылым тоже.

Рак

Раки скрывают свои амбиции. Они стремятся казаться окружающим этакими добрыми пончиками, ни на что не претендующими. На деле – это один из самых опасных конкурентов в борьбе за власть.

Лев

Львы скрывают свою низкую самооценку. Да-да, в глубине души Львы совсем не уверены в том, что они цари.

Дева

Девы скрывают ото всех свою творческую, потоковую натуру. Звучит красиво, но порой это заставляет их отказаться от своих обязательств и приносит много неудобств и самой Деве, и тем, кто связан с ней каким-то делом или отношениями.

Весы

Весы никогда не признаются в том, что они довольно агрессивны к чужому мнению. Представляясь этакими дипломатами и медиаторами, Весы просто подавляют свой гнев. Но если вы в близких отношениях, будьте готовы испытать этот гнев на себе.

Скорпион

Скорпионы прячут свое стремление ко всему материальному. Соблазнившись скорпионьей страстью и эмоциональностью, вы удивитесь, наткнувшись на его приземленность и прагматизм.

Стрелец

Стрельцы скрывают то, что широта их взглядов не всегда такая уж широкая. Они много чего не знают, не всегда справляются со своими профессиональными обязанностями, и очень боятся, что их авторитет будет утерян.

Козерог

Скелет, который прячут Козероги (и очень, надо сказать, успешно), заключается в их ранимости. Они пытаются показаться бессердечными, но на самом деле – они очень, очень сердечные!

Водолей

Водолеи скрывают свою обычность. Заурядность, серость – все это они осуждают и вытесняют, но в глубине души как раз такими себя и считают.

Рыбы

Узнав Рыб получше, вы обнаружите, что они вовсе не такие слабые и беспомощные – оказывается у них есть зубы, которыми они готовы вырвать кусок из чужой пасти! Ну, фигурально выражаясь.

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