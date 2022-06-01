Что ждет Раков, Львов и Дев в июне

В первый месяц лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

В июне в жизни Раков расцветут меланхолия и апатия. Депрессивное состояние захватит вас и будет мешать достижению поставленных целей. Зато поможет развить творческое начало и умение находить нестандартные пути. Да, энергии будет не так много, поэтому вы будете браться за те задачи, которые раньше бы никогда делать не стали. И — добиваться успеха. Вот только ваш постоянный пессимизм может сильно испортить отношения с окружающими. Поэтому большую часть времени звезды все же рекомендуют проводить в одиночестве, сконцентрироваться на себе. Рисковать в этом месяце не стоит. Избегайте сделок с недвижимостью, не влезайте в крупные долги. Лучше сконцентрируйтесь на завершении начатых дел. Наиболее удачные дни в июне: 10, 18, 19, 21, 27. Напряженные дни: 4, 7, 11, 16, 28.

Лев

В начале лета перед вами откроются новые возможности, во многом потому что удастся познакомиться с важными влиятельными людьми. Не за горами повышение по работе. Однако могут возникнуть и сложности, которые не дадут прийти к нужной цели достаточно быстро. Скорее всего, они будут связаны с документами. Будьте трудолюбивы и внимательны, сохраняйте терпение. Не нужно действовать быстро, тщательно обдумывайте каждый шаг и не меняйте резко планы. Зато вы преуспеете в изучении чего-то нового и сможете легко находить контакты просто со всеми. Это пригодится тем Львам, кто захочет проявить себя и блеснуть перед окружающими. Еще у вас отлично получится проявить свои творческие возможности. Наиболее удачные дни в июне: 10, 11, 15, 20, 27. Напряженные дни: 3, 7, 16, 18, 25.

Дева

Фокус Дев в июне будет направлен на самореализацию. Наконец-то вы займетесь тем, что давно хотелось сделать, и будете делать это весьма активно. Задач будет много. Но все же не спешите с быстрыми решениями. Тщательнее обдумывайте все действия, все может оказаться не так-то просто, как было на первый взгляд. Зато звезды дадут шанс неплохо заработать в этом месяце. Опасность таится в отношениях с окружающими. Будет тяжело находить взаимопонимание, поддерживать близкие отношения. Не исключено большое количество конфликтов. В особенности из-за того, что вы сами будете резко менять планы. Возможно, вам просто нужен перерыв и больше времени наедине с собой. Наиболее удачные дни в июне: 10, 11, 19, 20, 21. Напряженные дни: 3, 6, 7, 16, 18.