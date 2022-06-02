Каким знакам зодиака повезет в 2023 году

Если 2022 уже продемонстрировал, что он будет сложным, то на следующий 2023 у нас есть надежды.

О том, каким знакам зодиака повезет в 2023, читайте в этой статье.

Львы будут обласканы 2023 годом, особенно первой его половиной. Успех будет сопутствовать Львам во всех сферах, но особенно в сфере отношений. В том числе и, если мы говорим о той стороне бизнеса, в которой связи имеют решающее значение. Предполагаются долгожданные и внезапные встречи с Человеком Мечты и продвижение в карьере.

Успех Козерога – в 2023 году Козероги и сами удивятся, насколько далеко они смогли шагнуть. Дело будет спориться, а на личном фронте горизонты расширяться донельзя. Единственное, о чем предупреждают звезды – постарайтесь все же не терять голову и оставаться на плаву, даже когда изменения будут слишком крутыми и мощными.

Скорпионы встретятся нос к носу с мощными трансформационными процессами и возглавят их. Многие представители этого знака займут первые роли – в работе и отношениях. Это будет мощных заряд энергии и инициативы, который вы обязательно прочувствуете и будете вынуждены выдать его наружу. Берегите, однако, здоровье: такие прорывы могут истощить тело.

Близнецам очень повезет в 2023 году: они получат все, к чему стремились последние несколько лет (а то и всю сознательную жизнь). Для того, чтобы не разминуться со своей удачей, Близнецам рекомендуется расширить сферу контактов, побольше гулять и ввязываться в самые разные авантюры – где-то вы вытянете свой счастливый билет.

Овны в общем-то всегда довольно везучие, так как они проявляют щедрую инициативу и получают не менее щедрые плоды. Но в 2023 году на Овном выльется ушат удачи и главное – не перевозбудиться. Действуйте не спеша, давайте себе время на обдумывание более комфортных условий, чего бы дело ни касалось.

Везение Весов в 2023 году будет максимально легким и не будет им ничего стоить. Самая большая удача будет исходить от близких и не очень людей, от случайных знакомых, которые впоследствии сыграют важную роль в Весовской судьбе. Не отталкивайте тех, кто сообщает что-то, на ваш взгляд, бессмысленное и дерзкое – именно эта шокирующая информация принесет вам большую удачу.