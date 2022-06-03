Знаки зодиака самых вредных жен

Не стоит переживать, если знак зодиака вашей избранницы оказался в нашем списке. Любовь и желание быть вместе гораздо сильнее влияния звезд.

Многие девушки, собираясь замуж, проверяют свою совместимость с партнером по знаку зодиака. Мужчинам тоже стоило бы об этом задуматься, поскольку звезды очень влияют на то, какой женой станет любимая. Астрологи открыли тайну, под какими знаками рождаются самые вредные жены.

Скорпион-женщина обладает весьма непростым характером: капризы, сцены ревности, мстительность, — присутствует все. Но узнать об этом получится далеко не сразу. Скорпион очень умен и умеет себя правильно подать, поэтому до заключения брака может вести себя практически идеально, особенно, если сделал ставку именно на этого мужчину. Брак со Скорпионом многие сравнивают с аттракционом: то весело, то страшно. Конечно, если любишь очень сильно и готов закрыть глаза на многое, то можно и всю жизнь прожить вместе.

Женщина-Рак, на первый взгляд, заботливая и романтичная. Она полностью растворяется в своем избраннике и настолько стремится ему угодить, что мужчине начинает завидовать все его окружение. Женившись на таком «сокровище», мужчина быстро лишается малейшего личного пространства и начинает задыхаться от гиперопеки и навязчивости. Жена-Рак прекрасно подойдет тому, кто хочет почувствовать себя «маменькиным сыночком».

Женщина-Телец трудолюбива, умна и знает, как себя подать. Вокруг нее всегда множество поклонников, и многие мужчины расценивают такую женщину как ценный приз. Однако, вступив в брак, Телец проявляет весь свой перфекционизм и начинает требовать от супруга исполнения всех обязательств по максимальной планке. Далеко не каждый согласен быть «идеальным», и часто мужчина спасается бегством.

Женщина-Лев любит и умеет привлечь мужское внимание, знает себе цену и считает, что заслуживает того, чтобы избранник удовлетворял все ее желания. Мужчина, в свою очередь, гордится тем, что на его женщину все обращают внимание. В браке же все выглядит не так презентабельно. Львица продолжает требовать внимания, подарков и поклонения, часто забывая о том, что семья требует других качеств. Не получая должного восхищения, женщина-Лев становится склочной и вечно недовольной и быстро теряет весь свой лоск.