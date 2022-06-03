Какие сюрпризы в любви в июне ждут Овнов, Тельцов и Близнецов

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Овен

Июнь заставит вас не раз разочароваться в любви. Будьте готовы к большому количеству сомнений и переживаний, принять решение насчет своей личной жизни будет не просто. Особенно достанется тем, кто испытывает серьезные чувства и очень хочет начать новый роман или вывести свои отношения на новый уровень. Вы будете постоянно волноваться, правильно ли вы поступили. Чтобы не допустить ошибку, прислушайтесь к своему сердцу. Возможно, что-то менять в своей жизни вам и не нужно. Но в то же время, если вы проявите характер, то все трудности будут нипочем. Некоторых одиноких Овнов ждет возобновление утраченных связей. Отношения в семье будут складываться спокойно, если вы сами не станете провоцировать скандал.

Телец

Длительный период неудач на любовном фронте наконец-то закончился. И сейчас у вас появятся все шансы проявить себя и стать счастливыми. Обстоятельства будут на вашей стороне, но полагаться только на удачу не стоит. Звезды хотят, чтобы вы сами проявили инициативу и приняли решения насчет своего будущего. Самое главное — определиться, поддаваться чувствам или разуму. Влюбленных Тельцов будут преследовать мелкие конфликты в отношениях, будет тяжело договориться о совместном отдыхе. Постарайтесь не воспринимать ссоры слишком серьезно, и тогда романтика победит. У семейных пар конфликты будут серьезнее. Найти взаимопонимание с партнером окажется нелегко, из-за чего вы постоянно будете не в настроении.

Близнецы

Хорошие новости! Расставаний и страданий Близнецам в этом месяце ждать не придется. Наоборот, звезды подарят вам много внимания противоположного пола. Вот только оно не всем окажется нужно. У многих Близнецов с приходом лета изменятся потребности в отношениях. Те, кто раньше не хотел ничего серьезного, найдут вторую половинку. А те, кто, наоборот, мечтал о романе, будут наслаждаться интрижками. Кто-то и вовсе решит остаться в одиночестве и покопаться в себе. Как бы то ни было, вы будете счастливы. Те же Близнецы, кто уже находятся в серьезных отношениях, смогут разрешить все трудности и вывести роман на новый этап. Вернуть страсть и близость в отношения.