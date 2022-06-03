Какие сюрпризы в любви в июне ждут Раков, Львов и Дев

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Рак

В июне настроение будет меняться со скоростью света. То вы уверены в себе и купаетесь во внимании противоположного пола, то запираетесь дома и никого не хотите видеть и слышать. Но все же в вашей жизни скоро наступит светлая полоса, нужно только ее дождаться. Многие Раки уже находятся в предвкушении любви, они жаждут романтики, но реальные изменения в их личной жизни случатся нескоро. Сперва им нужно изменить некоторые взгляды на жизнь. В отношениях с партнером влюбленные Раки будут чувствовать себя уверенно. Вот только не нужно торопить события и поскорее выводить роман на новый этап. Всему свое время.

Лев

На личном фронте наступает светлая полоса. Готовьтесь к переменам! Больше всего они затронут тех, кто раньше стеснялся и предпочитал быть в тени. Теперь же они захотят блистать перед окружающими и показать всем, на что они способны. И это сработает, если вы одиноки. Но у тех, у кого уже есть партнер, могут возникнуть проблемы. Такое поведение вызовет ревность у близкого человека, поэтому советуем не перегибать палку. Семейные Львы захотят привнести новизну в отношения. Но для этого им придется взять всю инициативу на себя. И поверьте: результат будет стоить того. Влюбленным Львам захочется больше времени проводить наедине с собой. Некоторые и вовсе захотят взять паузу в отношениях.

Дева

Вашу любовную жизнь в этом месяце вряд ли можно будет назвать яркой. Звезды не предсказывают знакомств и свиданий. У вас будет немало дел, поэтому, скорее всего, этот месяц вы сфокусируетесь на себе, а не на ком-то другом. Однако в вашу жизнь может вернуться старая симпатия, которая заставит изменить ваши планы. Причем речь идет не только о свободных Девах, но и о тех, кто уже связан отношениями. В остальном у Влюбленных Дев все будет складываться удачно. Однако все же возможны конфликты из-за того, что не будет получаться проводить много времени вместе. Но как бы не было велико желание поругаться, не раздувайте конфликт. После вы будете жалеть о сказанном.