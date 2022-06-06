Какие сюрпризы в любви в июне ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Весы

Перемены совсем близко. И в июне многим представителям знака придется заняться расстановкой приоритетов в личной жизни. Понять, что вам нужно в отношениях. Из-за постоянных раздумий вы будете чувствовать себя весьма тревожно. Одинокие Весы будут вечно недовольны собой, потеряют уверенность в себе и начнут придираться к окружающим. Звезды рекомендуют заняться собой и не строить сильных ожиданий. Может любовь вы и не встретите, зато сможете приятно провести время. А от занятий Весам скучать не придется. Дел будет много, и, чтобы сохранить семейное счастье, придется иногда отвлекаться от своих задач и проводить больше времени с близкими.

Скорпион

Июнь окажется легким и романтичным месяцем, несмотря на то, что личная жизнь не будет занимать первое место в списке ваших приоритетов. Свободным Скорпионам Вселенная подарит много возможностей, чтобы завести новые знакомства. Однако сейчас лучше обратить внимание на тех, кого вы уже знаете. Они могут открыться вам с новой стороны и принести бурю чувств и приятных эмоций. Влюбленные Скорпионы могут начать сомневаться в своем выборе, но сейчас важно прислушаться к себе, ответ будет внутри. У семейных знаков могут начаться недопонимания с партнером. Второй половинке будет не хватать проявления ваших чувств.

Стрелец

В личной жизни у Стрельцов в июне все будет не так-то и просто. Одиноким Стрельцам придется пройти немало испытаний и побороться за свое счастье. Некоторые знакомства и даже романы окажутся пустыми и неинтересными, и вас огорчит впустую потраченное время. Тем, кто уже безответно влюблен, придется немало постараться, чтобы завоевать сердце избранника или избранницы. Звезды рекомендуют сфокусироваться на себе, вам пригодится изменить представления о любви и расправиться со своими комплексами. У тех Стрельцов, кто уже находится в отношениях, могут появиться конфликты с партнером на почве ревности и сомнений. Зато семейные пары смогут преодолеть все сомнения и вернуть романтику в отношения.