Какие сюрпризы в любви в июне ждут Козерогов, Водолеев и Рыб

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Козерог

На любовном фронте у Козерогов все будет складываться непросто. В отношениях с противоположным полом будет много непонимания и напряжения. Многие представители знака разочаруются в своих симпатиях и предпочтут провести время наедине с собой. Даже семейные знаки начнут сомневаться в преданности партнера и могут захотеть взять перерыв. Увеличивается количество конфликтом. Влюбленные будут постоянно ругаться, доказывая друг другу свою правоту. Хотя в некоторых ситуациях куда разумнее будет уступить партнеру. Также отношения могут серьезно осложнится из-за вашей ревности. Но есть ли у нее повод?

Водолей

В личной жизни скоро наступит совершенно новый период. Наконец-то на вашем горизонте появится кто-то, кто может занять достойное место в вашем сердце. Однако не все Водолеи сумеют разглядеть будущую любовь. Звезды рекомендуют прислушаться к своему сердцу, оно подскажет, когда рядом появится тот самый или та самая. Однако опасайтесь связей с теми, кто уже находится в браке. Они принесут вам только неприятности. Влюбленные Водолеи могут разочароваться в своем партнере и даже усомнится в своих чувствах к нему. А тем, кто находится в браке, не придется ни о чем сожалеть. Романтика и нежные чувства вновь вернутся в их отношения.

Рыбы

Июнь многих Рыб настроит на романтический лад. Захочется изменить свой стиль, стать более модными и яркими, чтобы обращать на себя внимание противоположного пола. И вам это удастся. Впрочем, звезды устроят вашей личной жизни такой сюрприз, который начнет череду необычных событий. Захочется романтики и флирта. Некоторые начнут искать это на стороне, чем вызовут приступы ревности партнера. Не исключено, что вы окажетесь втянуты в любовный треугольник. Те, кто находится в долгих отношениях, могут столкнуться с неожиданным охлаждением чувств и холодом со стороны партнера. Возможно, пришло время для расставания. Вы найдете нужные слова и останетесь в хороших теплых отношениях с бывшим партнером.