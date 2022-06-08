Лучшая пара для Овна

Найти свою настоящую любовь — задача не из простых.

Представители Овнов по характеру довольно честные и прямые с окружающими, а также это невероятно смелый знак зодиака. И от своей второй половинки они ждут таких же качеств. Однако при все этом они хотят оставаться лидерами в паре, а на такое может пойти далеко не каждый. Кто же может стать идеальной парой для Овна?

Близнецы

Союз Овна и Близнецов может стать по-настоящему счастливым. И несмотря на то, что они относятся к разным стихиям, представители этих знаков отлично дополняют друг друга. Оба партнера ведут активный образ жизни и всегда находятся в поисках новых впечатлений.

В этих отношениях Овны смогут сохранить свое лидерство, особенно в интимном плане, а Близнецы за счет свой удивительной изобретательности смогут сохранить отношения живыми и совершенно нескучными на протяжении долгого времени.

Водолей

Водолеев и Овнов также объединяет тяга к приключениям. Они также оба обладают легким нравом и достаточно оптимистичным характером. И в этом партнерстве Овен всегда проявляет себя как сильная личность. В отношениях Водолеи более пассивны, но, несмотря на это, они смогут принести в союз много разнообразия и новизны, превзойдя все ожидания Овнов.

И, если оба партнера будут проявлять по отношению к друг другу больше такта и понимания, то их любовь может продлиться очень долго.