Врут как дышат: лучшие лжецы по знаку зодиака

Врут практически все, но некоторые люди делают это настолько искусно, что уже не могут представить свою жизнь без лжи.

Астрологи убеждены, что на эту черту характера влияет не только воспитание, но и знак зодиака. И, по их мнению, рожденные под этими четырьмя знаками врут лучше всех остальных.

Прибегая ко лжи, Весы ни в коем случае не руководствуются плохими намерениями. Чаще всего они используют вранье для того, чтобы избежать сложных ситуаций или, например, показать себя с лучшей стороны, чем есть на самом деле. Представители этого знака зодиака считают такую ложь вполне безобидной.

От Скорпионов добиться честности и открытости практически невозможно. Они уже рождаются с умением вводить окружающих в заблуждение. Однако люди уже привыкли ко лжи Скорпионов, и поэтому им не верят даже тогда, когда они говорят правду.

Обычно Козероги говорят правду, только если им от вас ничего не нужно. Если представители этого знака зодиака хотят добиться желаемого, то они пускают в ход все свои виртуозные умения во лжи и манипуляциях. И их практически невозможно будет остановить.

А вот самыми главными лжецами считаются именно Близнецы. Они очень часто приукрашивают некоторые факты своей жизни, добавляя несуществующие подробности. И даже говоря правду, они все равно хотя бы в чем-то соврут. Поэтому, общаясь с Близнецами, будьте бдительны и не принимайте все близко к сердцу.