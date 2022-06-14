Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Врут как дышат: лучшие лжецы по знаку зодиака

14 июня 2022ЗодиакМарианна Басс

Врут практически все, но некоторые люди делают это настолько искусно, что уже не могут представить свою жизнь без лжи.

Врут как дышат: лучшие лжецы по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец"

Астрологи убеждены, что на эту черту характера влияет не только воспитание, но и знак зодиака. И, по их мнению, рожденные под этими четырьмя знаками врут лучше всех остальных.

Весы

Прибегая ко лжи, Весы ни в коем случае не руководствуются плохими намерениями. Чаще всего они используют вранье для того, чтобы избежать сложных ситуаций или, например, показать себя с лучшей стороны, чем есть на самом деле. Представители этого знака зодиака считают такую ложь вполне безобидной.

Скорпион

От Скорпионов добиться честности и открытости практически невозможно. Они уже рождаются с умением вводить окружающих в заблуждение. Однако люди уже привыкли ко лжи Скорпионов, и поэтому им не верят даже тогда, когда они говорят правду.

Козерог

Обычно Козероги говорят правду, только если им от вас ничего не нужно. Если представители этого знака зодиака хотят добиться желаемого, то они пускают в ход все свои виртуозные умения во лжи и манипуляциях. И их практически невозможно будет остановить.

Близнецы

А вот самыми главными лжецами считаются именно Близнецы. Они очень часто приукрашивают некоторые факты своей жизни, добавляя несуществующие подробности. И даже говоря правду, они все равно хотя бы в чем-то соврут. Поэтому, общаясь с Близнецами, будьте бдительны и не принимайте все близко к сердцу.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Самые стильные знаки зодиака с безупречным вкусом
Самые стильные знаки зодиака с безупречным вкусом
Зодиак
Четыре токсичных в отношениях знака зодиака
Четыре токсичных в отношениях знака зодиака
[object Object][object Object]