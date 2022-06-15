Прирожденные бизнесмены по знаку зодиака

Не секрет, что не у всех есть предрасположенность к предпринимательству.

Одни, делая бизнес, добиваются успеха, а другие — прогорают. Астрологи убеждены, что три знака зодиака от природы имеют все задатки успешного бизнесмена.

Человека, рожденного под знаком Стрельца, смело можно назвать идеальным коучем и мотиватором. Он способен с легкостью вдохновить команду на очередные подвиги, достижения. И, если возникнут сложности, он решит их в один миг, а позже снова вернется к своим делам. Но главный талант Стрельцов — рекламировать и продавать, в этом им нет равных.

А вот представители Весов обладают уникальной способностью обзаводиться полезными деловыми знакомствами. Они любят и умеют сотрудничать, и неважно речь идет о бизнесе или личной жизни. Весы также легко вызывают доверие, своей дипломатичной манерой речи могут убедить кого угодно в выгодности сделки, а затем мягко победить всех конкурентов. Единственное, над чем стоит поработать этому знаку — перестать быть удобным для всех.

Для Скорпионов поход в магазин и открытие собственного бизнеса находятся примерно на одном уровне. В этом деле для них нет ничего сложного. А любые инвестиции, финансы от партнеров Скорпионы умеют приумножать в несколько раз. Иногда представители этого знака даже устраивают некоторую игру: намеренно попадают в кризисные ситуации, а затем разруливают их в свою пользу.