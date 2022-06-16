Главные страхи мужчин по знаку зодиака

Каждый мужчина имеет свой страх, но кто-то его подавляет, а кто-то готов встретиться с ним лицом к лицу.

Зная о слабых местах, мы можем лучше понять человека.

Мужчина-Овен больше всего боится продемонстрировать свою слабость и потерять лидерские позиции в отношениях. Другими словами – хочешь потерять Овна, начни им командовать и тыкать в его недоработки.

Для мужчины-Тельца важно материальное состояние, он боится, что будет мало зарабатывать. Особенно этот страх актуализируется рядом с состоятельной женщиной. Поэтому свой кошелек Тельцу лучше не показывать.

Близнецов, казалось бы, уже ничем не испугаешь, но это только на первый взгляд. На самом деле они боятся предательства и по этой причине часто обрывают связи, когда они начинают перерастать во что-то серьезное. Поддерживайте их исключительность, побольше комплиментов – и тогда есть шанс, что отношения сохранятся.

Раки страшно боятся одиночества. Хотите их напугать – расскажите, что вы их бросаете. Рак напугается настолько сильно, что его и след простынет из вашей жизни. А вот если задача другая – удержать Рака, то нужно создать максимально принимающую и комфортную для него атмосферу.

Львы боятся измен и потери статуса самого лучшего мужчины. Напугать их легко – достаточно говорить об успехах других мужчин. И наоборот – превознося и хваля Льва, можно надолго удержать его подле себя.

Мужчины-Девы боятся показать свою уязвимость и стараются не открывать свою душу. Им очень страшно, что кто-то узнает о том, насколько они ранимы. Хотите их напугать – расскажите им про это. А удержать их просто – достаточно не доставать откровенными разговорами и требованиями вывернуть все содержимое души наизнанку.

Мужчины-Весы тоже боится одиночества. Но он про это ничего не скажет, зато будет стремиться создать для своей партнерши самые комфортные отношения. Но, если она этого не оценит, будет часто пропадать с друзьями и не брать телефон – таким отношениям быстро придет конец.

Страхи мужчины-Скорпиона вертятся вокруг его интимной сферы – попросту говоря, он хочет быть самым лучшим сексуальным партнером. Удержать его просто – говорить о его неподражаемых качествах любовника. Ну а потерять тоже легко – просто нужно перестать соглашаться на близость.

Стрелец не выносит сравнения и обесценивания. Стоит вам рассказать о том, что кто-то из вашего окружения справляется с любым делом лучше, чем Стрелец, как его и след простынет. Поэтому избегайте любых разговоров об «успешном муже подруги», если ваша цель – сохранение отношений со Стрельцом.

Козерогу важно иметь авторитет и уважение (в том числе профессиональное) в глазах своей женщины. Так что расскажите ему о том, что он ничего не добился в жизни и ничего не смыслит в происходящих в мире вещах – место в «черном списке» вам будет гарантировано.

Ну а для Водолея нет ничего страшнее, чем потеря свободы. Тут все просто – начинайте контролировать каждый его шаг и почаще ему звоните. Очень скоро вы перестанете его обнаруживать в своем окружении.

Мужчины-Рыбы очень ценят домашний уют и взаимопонимание со своей половинкой, поэтому, чтобы его напугать, достаточно встречать его дома с вечной претензией и выяснением отношений. Рыба будет терпеть долго, но позже укажет на дверь.