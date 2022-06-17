Лучшая пара для Рака

Представителей Рака можно смело назвать одними из самых любящих и заботливых знаков зодиака.

Несмотря ни на что, они всегда встанут на защиту своей семьи и близких. Но для того, чтобы союз оказался гармоничным и продлился долгие годы, необходимо найти подходящую пару, которая разделит их чувства.

Сочетание Рака и Рыбы можно назвать идеальным. Они вдохновляют друг друга, а затем вместе занимаются воплощением своих идей и мечтаний. Оба знака зодиака также обладают уникальной интуицией, в паре им это позволяет чувствовать настроение и желания друг друга. Этот союз также идеален в том моменте, что Ракам нужно кого-то любить и одаривать заботой, а Рыбы как раз во всем этом нуждаются.

Кто знаком с Раками, тот знает, что им свойственны резкие перепады настроения. А Тельцы, в свою очередь, способны усмирить их. Чаще всего отношения между этими знаками зодиака приводят к удачному браку. Однако, чтобы союз действительно оказался счастливым, Тельцам и Ракам необходимо научиться сразу говорить, если их что-то не устраивает. Любые недомолвки могут привести к разрыву.

Раки и Скорпионы образуют прочный союз. Их объединяет желание строить семью, чувство юмора и тяга к совместным приключениям. И, несмотря на их достаточно тесную связь, привязанность между этими знаками зодиака никогда не превратится в рутину. Кроме этого, Раки и Скорпионы заставляют друг друга чувствовать себя в безопасности, а это очень важно для счастливых и гармоничных отношений.