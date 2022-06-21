Какое у вас тотемное животное по знаку зодиака

У каждого знака зодиака есть покровитель из мира животных и, порой, даже не один.

Такой тотем защищает от неприятностей, помогает в принятии важных решений и просто направляет по жизни.

Медведь и бык. За грозной внешностью Овнов скрывается ранимая и впечатлительная натура с большим сердцем. Они не терпят предательств и отличаются своим бесстрашием.

Бобр и волк. Несмотря на то, что символ этого знака зодиака – бык, волчьей натуры в Тельцах все же больше. Они предпочитают самостоятельно решать все свои проблемы, а своим трудолюбием и стратегическому мышлению обязаны бобрам.

Орел и мышь. Абсолютно противоположные животные отлично отражают натуру Близнецов. Снаружи может казаться, что все дела им даются с легкостью, однако на деле внутри они полны суеты и забот.

Собака и дятел. Раков можно охарактеризовать как верных, чувственных и заботливых. Для них семья всегда на первом месте. Представители этого знака умеют поддерживать и сопереживать.

Павлин. Кто знаком со Львами, тот знает, что представители этого знака зодиака уверены в себе, очень эмоциональны и любят внимание. Кроме этого, практически для всех окружающих они готовы открыть свою душу, однако потом за это расплачиваются.

Орел и медведь. Девы, перед принятие важного решения, сначала смотрят на картину в целом, а уже потом принимают решения. Кроме этого, представители данного знака зодиака очень трудолюбивы и обладают большим и чистым сердцем.

Пчела. Весы не могут терпеть одиночество, им всегда нужна хорошая компания с общими интересами. Их работоспособность также повышается в большом и сплоченном коллективе.

Скорпион и дельфин. А вот представителям этого знака зодиака на жизненном пути помогают их же символы. Благодаря такому тотемному животному, как скорпион, они спасаются от тех, кто хочет им навредить. А дельфины позволяют им всегда оставаться на позитивной волне.

Кот. Стрельцы, как и кошки, довольно любопытны и всегда ищут новых приключений. Но из-за своей импульсивности представители этого знака зодиака порой могут оказаться в неприятной ситуации.

Лошадь. Козерогов можно назвать необузданной натурой, как и лошадей. Они достаточно амбициозны и не любят находиться в компании незнакомых людей. Представители этого созвездия ценят свободу, поэтому любят проводить время в сельской местности.

Лебедь. Для Водолеев очень важна семья. Такое тотемное животное, как лебедь, привносит в их жизнь легкость, гармонию, любовь и верность. Кроме этого, человеку, рожденному под этим знаком, присущи такие черты, как своенравность и гордыня.

Хамелеон. Представители этого знака зодиака размеренно плывут по течению своей жизни. Но их главная особенность заключается в том, что они всегда могут подстроиться под ситуацию. Это качество Рыбы приобрели благодаря хамелеонам