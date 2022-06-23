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Самый ревнивый знак зодиака

23 июня 2022ЗодиакДиана Сабитова

«Где ты? С Кем ты? А что этот человек делал рядом с тобой?» – согласитесь, не самые приятные вопросы, которые могут задаваться беспочвенно.

Самый ревнивый знак зодиака
Фото: xoxo.ru

А бывает и так, что ваш партнер внезапно устраивает вам сцену – начинает уличать в измене, требовать доказательств верности, внезапно уходит без объяснения причин, может рыться в ваших гаджетах.

От таких неприятных переживаний хочется себя оградить, или, по крайней мере, быть готовым к такому повороту сюжета, поэтому попробуем разобраться, какой знак зодиака носит титул «самого ревнивого».

Ревностью отличаются сразу несколько знаков зодиака. Просто кто-то это умело скрывает, а кто-то не держит свои переживания и активно «делится» ими с окружающими. Поэтому место «главного ревнивца» многие астрологи отдают Скорпиону. Чем же он его заслужил?

1. Скорпион очень злопамятен. Он может долго и кропотливо искать доказательства измен, хотя после событий, которые его смутили, могло пройти несколько лет! Но он все помнит и при каждом удобно и неудобном случае напоминает о своих подозрениях.

2. Скорпион не выносит, когда внимание его партнера уходит куда-то «на сторону» – будь то работа или друзья, он чувствует себя покинутым и начинает всячески напоминать о себе – звонками, скандалами и претензиями.

3. Скорпион сам не прочь погулять на стороне, при этом чувства его постоянного партнера будут иметь для него мало значения. «Мне захотелось, так случилось» – вот и все объяснения. Поэтому не удивительно, что и других людей он меряет такой же мерой – раз я могу легко изменять, так и другие такие же.

4. Скорпион умеет скрывать свои чувства. В моменте он улыбается и говорит: «Да-да, конечно, ничего страшного, друзья – это очень важно», а потом припоминает при каждом удобно и неудобном случае: «Где ты шляешься, вечно тебя нет».

5. Скорпион мстителен. Если он убедит себя в том, что ему изменили, или того хуже – найдет настоящие доказательства измены, месть его будет страшна. Он не будет гнушаться никакими средствами, будь то финансовое или моральное насилие, угрозы или манипуляции.

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