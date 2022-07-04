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Какие знаки зодиака разбогатеют в июле 2022 года

4 июля 2022ЗодиакДиана Сабитова

Лето в самом разгаре, а это значит, пришло время узнать – кому из знаков зодиака удастся не только хорошо отдохнуть, но и увеличить свой материальный достаток.

Какие знаки зодиака разбогатеют в июле 2022 года
Фото: privl.ru

Стрелец

Стрельцы в июле 2022 могут получить неожиданное предложение, связанное с преподаванием, обучением, наставничеством. Нужно соглашаться – кроме достатка оно принесет еще нужные связи, ну а отдых можно немного перенести. Важное дополнение: те знания, которыми Стрелец будет делиться, должны идти на пользу и процветание общества и не быть в конфликте с ценностями Стрельца, тогда успех будет максимальным.

Дева

Дева в июле 2022 получит гарантированную прибыль от своих давних вложений. Все, что было обещано Деве, в июле к ней придет, даже с небольшим неожиданным бонусом. Но почувствовать вкус богатой и вольной жизни ей вряд ли удастся почувствовать, так как она давно запланировала, куда потратить эти деньги. Часть пойдет на новые инвестиции, а часть – на приведение в порядок дома и решение давнишних проблем со здоровьем. Времени и сил на расслабленный отдых, увы, не останется.

Весы

Весы в июле 2022 могут получить хорошее предложение по инвестициям в недвижимость: покупка, продажа, сдача в аренду. На эти предложения лучше ответить согласием, даже если кажется, что сейчас не время. Они принесут прибыль, причем, в краткосрочной перспективе. Чтобы принять верное решение Весам лучше уединиться и прислушаться к себе – советы близких будут только сбивать с толку.

Козерог

Козероги так же могут существенно улучшить свое состояние в июле 2022 – в этом месяце их будут ждать новые предложения по работе, проекты для инвестирования. Следует внимательно изучить каждый из них, взвесив все риски, не гнаться за легкими деньгами, а рассчитывать на прибыль в будущем. Главное в этом месяце – не упустить то самое важное и судьбоносное предложение, ведь на первый взгляд оно будет казаться обычным проходным вариантом, тут потребуется внимание к деталям и аналитика. Впрочем, эти качества у Козерога есть в избытке.

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