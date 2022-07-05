Какие знаки встретят любовь в июле 2022 года

Середина лета – то время, когда все вокруг наполнено энергией и солнцем, когда хочется гулять, общаться, любить. Летом люди встречаются и влюбляются, летом же заключают браки.

Середина лета – то время, когда все вокруг наполнено энергией и солнцем, когда хочется гулять, общаться, любить. Летом люди встречаются и влюбляются, летом же заключают браки. Каким знакам зодиака суждено обрести свою любовь в этом июле?

И июле 2022 тем представителям этого знака, кто давно и безуспешно ищет свою вторую половину, наконец-то улыбнется удача! Вы будете очень заметны, возможно, вы уже обратили внимание на то, как вокруг вас стали проявляться поклонники. Все идет к тому, что встреча с «тем самым» избранником скоро случиться. Будьте же к ней готовы – выходите из дома с улыбкой и готовностью к приключениям.

Этому знаку зодиака в июле 2022 звезды обещают небольшое любовное приключение, летний роман, влюбленность. К сожалению (или к счастью) ничего серьезного, чувства угаснут вместе с первыми холодами. А вот воспоминания о теплых летних вечерах останутся на всю жизнь и будут еще долго согревать сердце Львов.

Этот знак зодиака будет привлекать к себе внимание всюду, где он только ни окажется. Июль 2022 года будет для Весов временем триумфа, флирта и любовных приключений. Весы будут просто купаться во внимании противоположного пола, особенно это будет заметно, если Весы решат сменить привычную локацию – например, отправятся в отпуск. Встречи, которые произойдут в этом месяце, имеют все шансы превратиться в серьезные отношения на всю жизнь.

Июль 2022 может принести в их жизнь долгожданную встречу, но это будет не новое, а «хорошо забытое старое» знакомство. Случайная встреча одноклассников, появление бывших возлюбленных. Страсти начнут полыхать с новой силой, но смогут ли они превратиться во что-то серьезное – покажет время.

Козероги в июле 2022 года окажутся в ситуации, когда их постоянно кто-то выбирает. Они будут получать неожиданные приглашения, подарки и сюрпризы. А дальше все зависит от них самих. Если любопытство и жажда приключений возьмет верх, и они согласятся сходить на пару свиданий, ответить на манящие взгляды и улыбнуться в ответ тем, кто делает комплимент, вполне возможно, что зародится красивая и долгая история любви.