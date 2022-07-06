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Самые вредные мужчины по знаку зодиака

6 июля 2022ЗодиакМарианна Басс

Принято считать, что только женщины способны быть капризными и трепать нервы себе и окружающим, однако это совершенно не так.

Самые вредные мужчины по знаку зодиака
Фото: pojelaniye.ru

Астрологи убеждены, что и среди представителей сильного пола есть те, которые ведут себя точно также, и их можно вычислить по знаку зодиака.

Лев

Львы очень часто зациклены именно на собственной персоне. Представителям этого знака зодиака сложно угодить, им никогда ничего не нравится. Поэтому, если вы тесно общаетесь со Львами, то не стоит остро реагировать на их поведение, ведь иначе они просто не умеют.

Дева

Мужчины этого знака зодиака очень придирчивые и требовательные. Они любят читать нотации окружающим обо всем на свете, считая, что только их мнение верное. Представители Дев всегда стараются выгодно подать себя на фоне менее успешного собеседника. Кроме этого, их сложно назвать эмоционально стабильными людьми, поэтому в спорах с ними будет проще принять их точку зрения для сохранения хороших отношений.

Козерог

Считается, что рожденные под этим знаком, очень сдержаны и рассудительны, однако на деле мужчины-Козероги достаточно капризны. А в спорах им абсолютно нет равных, заставить их изменить точку зрения просто невозможно. Если же мужчина-Козерог все же соглашается с собеседником, то это означает лишь то, что его мнение совпало с другим или же он запросто не хочет тратить свои силы и энергию на доказательство обратного.

Рыбы

Представители этого знака зодиака любят указывать на недостатки окружающих, ставя себя выше остальных. Мужчины-Рыбы могут найти изъяны даже, казалось бы, в самых идеальных людях. Кроме этого, находясь в отношениях, они любят испытывать терпение избранницы. Но при всем этом Рыбы ждут от партнерши чувственности, заботы и внимания. Отношения с представителями этого знака зодиака подойдут исключительно не для слабонервных девушек.

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