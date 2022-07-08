Имена самых умных женщин

Уже давно ни для кого не секрет, что имя во многом определяет характер человека и даже интеллектуальные способности.

Обладательницы этих имен зачастую добиваются больших высот, умело проявляя смекалку и другие свои лучшие качества, в особенности ум.

Елена

Елены достаточно целеустремленные, инициативные и активные личности. Обладательниц этого имени часто можно встретить на высоких должностях в различных сферах, особенно, если речь идет о банковском деле или политике. Также Еленам с легкостью даются иностранные языки.

Анна

Главная особенность женщин с этим именем заключается в том, что они способны быстро и четко принимать даже самые важные решения. Кроме этого, они хорошо разбираются во многих сферах жизни, становясь профессионалами и лидерами в любой области.

Мария

Обладательницы этого имени не привыкли довольствоваться малым, поэтому, проявляя свое упорство, таланты и любовь к рискам, они добиваются больших успехов. Также Марии обладают гибким и довольно избирательным умом.

Екатерина

С этим именем родилось много женщин, которые посвятили себя правлению государством, поэтому это имя носит в себе некий «царственный» оттенок. Екатерины очень трудолюбивы и всегда добиваются поставленной цели, при этом тщательно анализируя каждый свой шаг. Они умеют быть лидерами и вести людей за собой.

Ольга

Женщины с этим именем выделяются на фоне остальных своим аналитическим умом, который присущ, скорее, мужчинам. Благодаря этому они способны добиваться высот во многих сложных сферах. Также Ольги наделены прекрасной интуицией.