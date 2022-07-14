Дьявольски прекрасны: безумно красивые женщины по знаку зодиака

Каждая женщина по-своему прекрасна, и с этим вряд ли кто-то может поспорить.

Но есть женщины, от которых просто невозможно оторвать взгляд – настолько они привлекательны. Даже когда их рядом нет, в памяти остается их образ, про них обычно говорят: красавица, ставят в пример, запечатлевают на портретах и кинопленке.

Если же мы обратимся к знакам зодиака, то обнаружим, что чаще всего внеземными красавицами оказываются представительницы этих трех знаков.

Холодная красота – так можно было бы их описать. Они поражают своей сдержанностью, некоторой надменностью, спокойствием и уверенностью. Их красота завораживает, но мало кто решается пойти с ними на сближение – слишком холодными и недоступными они кажутся. Но восхищаться, втайне влюбляться, вздыхать и мечтать о них будут многие мужчины!

Нежная и чувственная красота. Те, кто хотя бы раз ловил на себе взгляд Рыб, вряд ли смогут его забыть. Искрящийся, мечтательный, слегка кокетливый. Рыбы очень красивы, кроме того, от них прямо веет теплом, очагом, энергией и надежностью. Когда Рыба рядом, кажется, что все возможно и любые мечты досягаемы, стоит ей пропасть, то вместе с ней как будто уходит и свет, и радость. О Рыбах будут вспоминать, к ним будут стремиться вернуться и тосковать без них и даже в глубокой старости они сохранят свой неповторимый лучистый взгляд и гармоничное, привлекательное тело.

Роковая красота. Женщина-Скорпион просто сбивает с ног своей привлекательностью и животным магнетизмом. Мужчины даже толком не могут понять, что же произошло, но думать могут только о ней, они придумывают тысячи поводов, чтобы просто побыть немного рядом, пообщаться, подержать за руку. Но, рожденная под знаком Скорпиона, любит играть со своими «жертвами», давая обещания, и далеко не всегда их выполняя. Таких женщин могут обожать и добиваться годами, а вот крепкие и серьёзные отношения с ними построить сложно. Но, все равно, в памяти влюбленных в них мужчин они навсегда останутся «дьявольски прекрасными».