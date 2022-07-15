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Перешли на темную сторону: знаки, обладающие демонической душой

15 июля 2022ЗодиакМарианна Басс

Бывает такое, что вы общаетесь с человеком и думаете о том, что его характер настолько тяжелый, что он мог бы быть настоящим демоном.

Перешли на темную сторону: знаки, обладающие демонической душой
Фото: ru.best-wallpaper.net

Действительно, представители некоторых знаков зодиака подвержены своей темной стороне личности гораздо больше, чем светлой.

Стрелец

В Стрельцах живет настоящий бес, и они его часто и охотно выпускают. Постоянно он вырывается наружу при любом серьезном споре. Они до последнего будут доказывать то, что они правы и будут стоять на своем даже в том случае, если их мнению противоречат реальные факты. Стрельцы очень обидчивы, и если вы задели их эго, то они запомнят это надолго и будут вам мстить. Причем удар они нанесут в тот самый момент, когда вы меньше всего этого ждете.

Демона в Стрельце можно унять только в том случае, если у вас будут силы поставить его на место. Чаше всего это удается людям со стержнем в характере, но, если у вас его нет, лучше уступить и держаться подальше от этого человека.

Скорпион

Если вы дружелюбны и милы со Скорпионом, это не гарантирует вам безопасности от демонов в их душе. Они могут обидеться на кого угодно, а потом будут портить им жизнь. Делать они это будут не своими руками, а тайком, но при этом могут улыбаться в лицо так, как будто ничего не произошло. В этом и опасность Скорпиона. Если вы все-таки решились перейти ему дорогу, то он поставит на вашей жизни крест. Вероятнее всего, вы останетесь без друзей, а обиду он не забудет и будет готов ударить даже спустя много лет после вашей последней встречи.

Если вы действительно близки со Скорпионом, вы можете чувствовать себя в безопасности. Однако если ваши пути разошлись, лучше сделать это мирно и без скандалов.

Овен

С Овнами людям легко, они быстро находят новых знакомых и могут без проблем завести друзей в самых разных компаниях, но если его разозлить, то он может сделать действительно больно. Представители этого знака зодиака, как бомба замедленного действия. И если вначале конфликта они скажут, что все хорошо и они не в обиде, то потом их гнев будет нарастать все сильнее. Поэтому будьте начеку и если у вас случилась ссора с Овном, то стоит ожидать подвоха.

Чтобы не почувствовать на себе проявление их демонического характера, старайтесь держать их на расстоянии, так как не каждый человек способен иметь долгие дружеские отношения с Овном.

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