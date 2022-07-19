Бесконечная любовь: самые счастливые пары знаков зодиака

Любовь – штука непредсказуемая. Сегодня вы вместе, завтра – нет.

Но есть знаки зодиака, словно рожденные для того, чтобы сойтись и никогда не расходиться. О том, какие пары зодиака – самые крепкие, читайте в этой статье.

Козерог и Телец

Эта пара всех переживет. Оба представляют земную стихию, они стабильны в своих чувствах и не спешат менять то, что уже устоялось. Ссоры в этой паре бывают, но они не настолько мощные, чтобы оба захотели идти в конфликте до конца. Козерог очень ценит долгие отношения и не станет рушить их из-за какой-то мелочи (а для Козерога проблемы в отношениях – мелочи), а Телец просто слишком занят более насущными делами типа работы и отдыха, чтобы тратить время на распри. Таким образом, эти двое остаются вместе на всю жизнь, просто не желая что-то кардинально менять.

Лев и Водолей

Лев – горячий и страстный, настоящий собственник. Водолей – легкий, непостоянный и не желающий присваивать себе ничего. Он постоянно немного ускользает от своего ревнивого партнера, тем самым подогревая жажду обладания и желание догнать. Так они то сближаются, то отдаляются – эти отношения не надоедают обоим, поэтому Лев и Водолей остаются вместе на долгие, долгие годы.

Близнецы и Стрелец

Этим двум ничего не надо, кроме свободы. Может показаться, что такие два свободолюбивых человека не могут быть вместе, ведь любые отношения ограничивают, но не тут-то было! Они настолько ничего не требуют друг от друга, что им даже в голову не приходит расстаться. Этой парой руководит чувство легкости и интерес к жизни, а уж и Близнецы, и Стрелец могут обеспечить и то, и другое и себе, и партнеру. Энергия течет спокойно и беспрепятственно, они не давят друг на друга: расставаться совершенно ни к чему.

Скорпион и Дева

Сначала кажется, что это очень странная пара. Скорпион слишком чувственный, а Дева вроде бы наоборот. Но это только на первый взгляд. На самом же деле связь в этой паре обеспечивается глубинным совпадением эмоциональности: то, что Скорпион демонстрирует, у Девы скрыто, но оно есть. Наедине эти двое страшно глубоко понимают друг друга: Скорпион чувствует защищенность, ведь Дева никогда не выставит его чувства на всеобщее обозрение, да и вообще отнесется к ним принимающе. Дева же питается открытостью и страстностью Скорпиона, она соединяется со своей глубиной через партнера. Ясно, что рвать такую связь никто не захочет, вот они и живут вместе долго и счастливо всем на зависть.