Держитесь подальше: знаки зодиака, способные сглазить одним лишь взглядом

Сглаз – один из самых популярных видов порчи.

Если энергетика человека слишком слаба, чтобы противостоять чужой силе, сглазить его – ничего не стоит. Но мастерством сглаза владеют не все: о том, какие знаки зодиака способны сглазить одним лишь взглядом, читайте в этой статье.

Звание самой сильной ведьмы по праву присуждается Скорпиону. Представители этого знака в мельчайших подробностях чувствуют, что чувствуете вы, и могут манипулировать вашими эмоциями. Они понимают все слабые места собеседника (и даже человека на расстоянии), так что быстро угадывают, куда стрелять. Одним словом Скорпион может поменять ваше настроение, изменить самооценку, скорректировать судьбу. Хорошо бы, чтобы в лучшую сторону, хотя обычно это выливается в обычный сглаз.

Козероги очень мстительны. Их сложно задеть, так как свои чувства они старательно прячут, но уже если вы их обидели, то ненависть Козерога, направленная в ваш адрес – и есть самый мощный сглаз. Козерогу не надо проводить никаких ритуалов, ему не понадобятся ваши волосы или кусочки вашей одежды – его порча действует напрямую: от сердца к сердцу. Для снятия сглаза потребуется такой же Козерог, но настроенный по отношению к вам положительно.

Лев может вас сглазить в двух случаях: если вы его обесценили, и если он вам позавидовал. Дело в том, что мощная негативная энергия Льва распечатывается, когда он оказывается не самым лучшим и еще ему на это явно кто-то или что-то указывает. Тогда – берегись от сглаза! Или не берегись, потому что все равно его не избежать.

Овен по части магического воздействия похож на Скорпиона, только его сглаз – куда более неожиданный и мощный. Сглаз, наложенный Овном, угнетает физически, а не эмоционально. Чтобы Овен вас сглазил, надо встать у него на пути, помешать реализовывать свои цели и получать то, чего он хочет. Своим сглазом Овен просто нейтрализует противника, надолго выбивая у него почву из-под ног.

Казалось бы – кто может быть дружелюбнее Водолея? Как такой добрый знак может наложить на кого-то порчу? А вот может, и очень мощную! Когда и как это происходит? Водолей склонен к сглазу, если кто-то ограничивает его свободу: таким образом он лишает вас возможности воздействовать на самого себя. Так что если не хотите получить сглаз от Водолея, просто отстаньте от него.