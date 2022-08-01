Какие знаки зодиака разбогатеют в августе 2022 года

Самый жаркий месяц лета наступил, а вместе с ним пришли и новые финансовые возможности для некоторых знаков зодиака.

Посмотрим, кому фортуна улыбнулась на этот раз?

Те из представителей этого знака, кто занят в сфере недвижимости, смогут провести очень удачные сделки. Также удачными будут любые инвестиции в строительство, покупка и сдача в аренду жилья. Все, что связано с долгосрочными инвестициями будет приносить хороший доход. Важно любые рабочие действия совершать с легкостью, на риск идти только из состояния спокойствия и радости. Если с недвижимостью или деньгами расставаться тяжело, если Рак руководствуется только законом логики – лучше со сделками повременить. В августе удачу будут приносить те сделки, которые совершаются «с легким сердцем».

В августе 2022 разбогатеют те представители этого знака, кто готов работать в команде и уже отгулял свой отпуск. В начале месяца предстоит серьезно потрудиться – возможно, придется вливаться в новый коллектив, налаживать командную работу. Но, уже к концу месяца, Скорпион почувствует серьезное улучшение своего финансового состояния и поймет, что все труды были не зря. Важно на время отказаться от собственных амбиций и делать то, что нужно команде. Для Скорпиона это не всегда просто, но результат того стоит!

Август 2022 для Козерогов может стать точкой начала масштабирования и расширения своих проектов. Если хотелось исследовать новое, заключать новые договора и выходить в новые города и регионы – да, то самое время пришло, действуйте. Если все не столь глобально, но хотелось хотя бы расширить клиентскую базу – смело беритесь за реализацию этой задачи. Для получения максимального результата придется на время забыть о собственном комфорте и, возможно, даже поступиться какими-то ценностями и идеалами, ведь у новых партнеров могут быть и новые взгляды, и другие ценности. Важно помнить, что дело прежде всего, нужно быть гибким. Первые дивиденды от нового сотрудничества можно будет получить уже в середине месяца.