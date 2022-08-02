Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Знаки зодиака, которые склонны к алкоголизму

2 августа 2022ЗодиакМарианна Басс

Дата рождения человека может оказывать совершенно разное влияние на его жизнь, в том числе и на наличие отдельных болезней.

Знаки зодиака, которые склонны к алкоголизму
Фото: turkkey.ru

Например, по знаку зодиака можно определить предрасположенность человека к зависимости от алкоголя. Тем, кто оказался в этом списке, лучше не злоупотреблять спиртными напитками, иначе это приведет к необратимым последствиям.

Рыбы

Представители этого знака зодиака любят погружаться в мир собственных иллюзий. Они часто мечтают, но редко приступают к действию для того, чтобы все это воплотилось в жизнь. Рыбы предрасположены к депрессии и алкоголизму, так как во время употребления спиртного чувствуют эйфорию, которой не хватает в обычной жизни. Они также любят злоупотреблять спиртным в одиночестве, облегчая свою душевную боль. В один момент это становится опасным, так как Рыбы превращаются в алкоголиков, которые не могут выйти из порочного круга зависимости.

Овен

Овны пьют ради веселья и раскрепощения. Когда они находятся в состоянии опьянения, они могут позволить себе гораздо больше, чем в трезвом уме. Очень часто они оправдывают свои агрессивные поступки тем, что не смогли сдержать себя в руках во время употребления алкоголя, и со временем все это перетекает в серьезную зависимость. Этого можно избежать, если Овен не будет копить в себе эмоции и сможет выплескивать весь негатив.

Если вы встретили Овна в состоянии алкогольного опьянения, лучше держитесь от него подальше. Иногда они могут специально выводить людей на эмоции, чтобы выплеснуть на них свою агрессию.

Скорпион

Скорпионов многие знают как стойких людей, которых ничто не может вывести из себя, но отдыхать они не умеют совершенно. Когда у них накапливается стресс, они снимают его алкоголем. Иногда прибегают к употреблению спиртных напитков, чтобы уснуть. Очень часто это перерастает в серьезную зависимость и может кончиться фатально для Скорпиона. Чтобы этого не случилось, стоит найти себе другое занятие, которое поможет снимать стресс. Например, физические нагрузки или увлечения, которые помогают «отключать» голову.

Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Топ-5 знаков зодиака, которые становятся психами
Нравится 1
Топ-5 знаков зодиака, которые становятся психами
Зодиак
Какие знаки зодиака разбогатеют в августе 2022 года
Какие знаки зодиака разбогатеют в августе 2022 года
Гадания
Какие цветы притягивают и сохраняют в доме любовь
Какие цветы притягивают и сохраняют в доме любовь
Гороскопы
Джуна назвала знаки зодиака, которым суждено закончить жизнь в одиночестве
Джуна назвала знаки зодиака, которым суждено закончить жизнь в одиночестве
Предсказания
Выпадет множество испытаний: что индийский святой предсказал России
Выпадет множество испытаний: что индийский святой предсказал России
Гороскопы
Смотрят в будущее: топ-5 знаков зодиака, которым видят вещие сны
Смотрят в будущее: топ-5 знаков зодиака, которым видят вещие сны
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Действенные заклинания для привлечения денег
Действенные заклинания для привлечения денег
Нумерология
Нумеролог назвал самые благоприятные и опасные дни в августе
Нумеролог назвал самые благоприятные и опасные дни в августе
Народные приметы
Приметы на 3 августа 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 3 августа 2022 года: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Преодолеваем препятствия — финансовый гороскоп на 2 августа
Преодолеваем препятствия — финансовый гороскоп на 2 августа
Гороскопы
Скажите второй половинке о всех своих чувствах — любовный гороскоп на 2 августа
Скажите второй половинке о всех своих чувствах — любовный гороскоп на 2 августа
[object Object][object Object]