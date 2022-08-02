Знаки зодиака, которые склонны к алкоголизму

Дата рождения человека может оказывать совершенно разное влияние на его жизнь, в том числе и на наличие отдельных болезней.

Например, по знаку зодиака можно определить предрасположенность человека к зависимости от алкоголя. Тем, кто оказался в этом списке, лучше не злоупотреблять спиртными напитками, иначе это приведет к необратимым последствиям.

Представители этого знака зодиака любят погружаться в мир собственных иллюзий. Они часто мечтают, но редко приступают к действию для того, чтобы все это воплотилось в жизнь. Рыбы предрасположены к депрессии и алкоголизму, так как во время употребления спиртного чувствуют эйфорию, которой не хватает в обычной жизни. Они также любят злоупотреблять спиртным в одиночестве, облегчая свою душевную боль. В один момент это становится опасным, так как Рыбы превращаются в алкоголиков, которые не могут выйти из порочного круга зависимости.

Овны пьют ради веселья и раскрепощения. Когда они находятся в состоянии опьянения, они могут позволить себе гораздо больше, чем в трезвом уме. Очень часто они оправдывают свои агрессивные поступки тем, что не смогли сдержать себя в руках во время употребления алкоголя, и со временем все это перетекает в серьезную зависимость. Этого можно избежать, если Овен не будет копить в себе эмоции и сможет выплескивать весь негатив.

Если вы встретили Овна в состоянии алкогольного опьянения, лучше держитесь от него подальше. Иногда они могут специально выводить людей на эмоции, чтобы выплеснуть на них свою агрессию.

Скорпионов многие знают как стойких людей, которых ничто не может вывести из себя, но отдыхать они не умеют совершенно. Когда у них накапливается стресс, они снимают его алкоголем. Иногда прибегают к употреблению спиртных напитков, чтобы уснуть. Очень часто это перерастает в серьезную зависимость и может кончиться фатально для Скорпиона. Чтобы этого не случилось, стоит найти себе другое занятие, которое поможет снимать стресс. Например, физические нагрузки или увлечения, которые помогают «отключать» голову.