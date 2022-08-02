«Главней всего…»: ключевые жизненные ценности каждого знака

«Как стать счастливым?», «Как реализовать свой потенциал?», «В чем мое предназначение?» – эти вопросы входят в топ-лист самых часто задаваемых астрологу.

В широком смысле слова счастье состоит в осознании и реализации своих истинных потребностей и ценностей. Потребности – это способ реализации наших личных ценностей. Ценности – более общее понятие, а потребности – более узкое, частное. Например, ценность – свобода, а выражаться она может как через потребность работать на себя (без структуры и начальства), так и через потребность свободных отношений (без регистрации брака или совместного проживания).

Ключевая проблема состоит в том, что многие из нас даже не могут выявить и осознать свои истинные, глубинные потребности. Уже не говоря об их удовлетворении. А всё потому, что социум навязывает нам те потребности, которые ему выгодно навязать. Социум – в самом широком смысле, начиная с родителей и заканчивая популярными блогерами и рекламой. Например, родители навязывают вам потребность жениться/выйти замуж, и вы можете думать, что это ваше личное желание, но на самом деле – вы будете исполнять желание родителей.

Потребности и ценности можно разделить на материальные и нематериальные, и те, и другие одинаково важны для нас. Потому что осознание и удовлетворение своих индивидуальных потребностей приводит к реализации своих индивидуальных ценностей. А реализация своих ценностей – залог глубокой удовлетворенности своей жизнью, и в конечном итоге – залог личного счастья. Ведь именно к этому мы все стремимся в конечном итоге.

Способов выявления наших глубинных, истинных потребностей – несколько. Но мы остановимся, конечно же, на астрологическом. Конечно, для точного и детального ответа нам нужно знать индивидуальный гороскоп рождения человека (на дату, время и место рождения), но даже по солнечному знаку человека (по дате рождения) можно определить часть важных ценностей. И ниже мы пройдемся по ключевым потребностям каждого знака зодиака.

Для Овна жизненно важными являются такие потребности как: азарт, драйв, риск, лидерство, победы, самостоятельность, творчество и креатив, потребность в постоянной новизне.

Телец нуждается в: комфорте, в окружении себя красотой, роскошью, в чувственных наслаждениях, таких как вкусная и красивая еда, одежда, качественный секс. Самооценку поднимают запасы и накопления, а также созидательный труд, создание своими руками чего-то прекрасного.

Близнецам нужно разнообразие, частая смена обстановки, поездки, движение, высокая социальная активность. Самооценка растет от получения новых знаний, владения и распространения информации.

Ключевые ценности Рака – семья, традиции, собственное жильё, дети, комфорт и безопасность. Нуждаются в эмоциях, в душевной близости и заботе (в зависимости от типа личности нуждаются в заботе сами или хотят заботиться о других).

У царя зодиака и потребности царские: авторитет и признание (хотя бы в кругу «своих»), потребность блистать на публике, потребность в похвале или даже лести. Самооценку поднимает власть, творчество, дети, роскошь, принадлежность к элитам общества.

Практически полная противоположность Льву. Первая ценность Девы – здоровье, вторая – красивое тело, третья – скромность. Потребность приносить пользу другим, «служить» обществу, быть востребованным в своей профессии. Красота, гармония и порядок во всем поднимают самооценку.

Для Весов основные ценности заключены в людях и эстетике. Нуждаются в дружбе, партнёрстве, в регулярных «выходах в свет». Брак и отношения – истинная потребность. Важно, чтобы всё было красиво, мирно и гармонично. Ценят в людях вкус, хорошее воспитание и интеллигентность.

Главная потребность Скорпиона – сильные эмоции, интенсивные переживания. Драма, риск, адреналин – без этого Скорпион тухнет. Часто есть потребность во власти (хотя бы над «своими»), во владении чужими ресурсами, в спасении кого-либо.

Для Стрельца основная потребность – высокий социальный статус, свобода действий, возможность развиваться и расширяться. Как материально, так и духовно, так и территориально. Есть потребность быть авторитетом, наставлять, поучать, путешествовать. Потребность принадлежать к элитам общества, как у Льва.

Во многом похож на Стрельца – стремится к высокому статусу, к успеху. Но тут уклон больше в профессиональные достижения, в карьеру, в самореализацию. Важно наличие жизненной цели (всегда), есть потребность в статусных вещах, элитной недвижимости. Козерог без работы и цели – мертвый Козерог.

Ценности Водолея тоже связаны с людьми и обществом, как у Весов. Справедливость, гуманизм, равенство – для кого-то просто слова, а для Водолея – жизненная необходимость. Нуждается в свободе самовыражения, в независимости, в настоящей дружбе, а лучше – команде. Креатив, творчество и возможность генерировать идеи – крайне важны.

Как у всех водных знаков, ведущая потребность Рыб – эмоции, возможность их ежедневного получения и проживания. Но внутренний мир Рыб более сложен, чем у Рака и Скорпиона. Эмоции им нужны возвышенные, и с повседневностью не связанные. Часто Рыбы их получают через творчество (музыка, танец, фото-видео) или веру (как религиозные формы веры, так и свои собственные). Нуждаются в связи с природой, животными, во вдохновении, в мечтах.

Как видите, потребности у нас очень разные, у кого-то превалируют материальные, у кого-то – несколько оторванные от земли. Но какие бы они ни были – в них ключик к нашему счастью. Попробуйте реализовать хотя бы одну – и вы увидите, насколько это сделает вашу жизнь радостней, и наполнит её огромным количеством нового смысла.

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