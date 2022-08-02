Что ждет Раков, Львов и Дев в августе

В конце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

В августе Ракам наконец-то получится забыть о проблемах и расслабиться, настает беззаботный период. Все повседневные неприятности отойдут на второй план, и у вас появится время на себя, построение планов и самореализацию. Несмотря на то, что период будет спокойным, это не повод замедляться самому. И тем более, когда речь идет о личной жизни. Меркурий сделает вас невероятно обаятельными, поэтому не стоит удивляться повышенному вниманию со стороны противоположного пола. Что делать? Знакомиться и общаться! Используйте это время для того, чтобы расширить круг общения и, возможно, обзавестись интересными знакомствами. Поверьте: это пригодится вам в будущем.

Однако, если в этот раз вы решите не брать инициативу на себя и просто плыть по течению, то никаких особых изменений ждать не стоит. Кроме того, если вы будете бездействовать слишком долго, партнер может начать упрекать вас в равнодушии.

Лев

В августе Львам скучать не придется — месяц будет максимально насыщен событиями. А представители этого знака не смогут удержаться в стороне от всего интересного, что происходит рядом. В конце лета вас будет особенно тянуть на новые ощущения и приключения, вы всегда будете в поиске адреналина и приключений. Все будет происходить спонтанно, поэтому планировать выходные, да и тем более отпуск смысла нет. Энергии будет много, своим запасом сил вы будете удивлять окружающих. Ваша работоспособность хорошо скажется на карьере, в ней вы сможете добиться нереальных высот. Используйте это время, чтобы заняться теми проектами, которые вам особенно интересны. Если хорошо потрудитесь в начале месяца, то в конце будете наслаждаться плодами своих трудов. Правда немного омрачить остановку сможет ваше неумение контролировать эмоции и подбирать слова, которые вы используете.

Дева

Август вряд ли можно назвать активным месяцем. Вы будете чувствовать себя сонно и лениво, заставить себя как следует работать будет тяжело. В какой-то момент даже захочется бросить все. Впрочем, особых проблем такое настроение не принесет. Напротив, все возникающие трудности будут решаться без вашего активного участия — напрягаться даже не придется. Наиболее удачной будет первая половина месяца. Вам будет везти во всех сферах жизни: на работе, в творчестве, любви. В вашей жизни вновь возникнет человек, с которым вы давно потеряли связь. Однако сейчас удастся обсудить все прошлые вопросы и восстановить отношения. Не стоит реанимировать былые чувства — просто отпустите его без сожаления и былых обид. Во второй половине месяца надо попытаться вернуть своей жизни привычный режим. Добавьте больше спорта и активностей, запланируйте дела.