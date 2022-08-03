Какой знак зодиака встретит свою любовь в августе 2022 года

Самый жаркий месяц лета наступил и есть знаки зодиака, которые все еще находятся в одиночестве и мечтают встретить свою любовь.

Посмотрим, кому улыбнется удача в августе 2022 года?

Вам нужно повнимательнее приглядеться к своему рабочему окружению – вполне возможно, ваша половинка совсем рядом, просто вы не замечаете знаков внимания, списывая все на обычные рабочие отношения. Но это не так. Уже в первой половине месяца у вас есть хорошие шансы кинуться в омут страстей с вашим коллегой – только осторожно, возможно к такому резкому повороту событий он тоже будет не совсем готов. Лучше на старте определиться, что вам подходит – роман или вы планируете отношения длинною в целую жизнь? Отдайтесь чувствам, а вот с планами пока не спешите – всему свое время.

Скорпионы, если вы все еще грустите в одиночестве, то, начиная с середины августа 2022 года, у вас есть хороший шанс изменить ситуацию. Ваш партнер будет с большой долей вероятности занимать более высокое положение, чем вы – это может быть и начальник, и старший по возрасту человек или же тот, кто обладает большим количеством связей и финансов. Так или иначе, этот человек будет готов вступить с вами в долгосрочные отношения, если вы позволите о себе заботиться. В этой связи не нужны умные разговоры, нужно показать свою уязвимость и готовность принимать помощь.

Ваша встреча со второй половинкой вполне возможна в последней декаде августа 2022 года, но звезды оставляют не так много указаний на то, где это может произойти. Скорее всего, этот человек вам пока не знаком и ваша встреча случиться спонтанно – на выставке, фестивале, возможно даже в чате. Вас объединят общие интересы и тяга к прекрасному, вы почувствуете в человеке родственную душу, с которой захотите разделись грядущие десятилетия.

Август 2022 года обещает вам жаркий летний роман. Все произойдет внезапно, незапланированно и закончится с первыми осенними дождями. Возможно, ваш партнер будет несвободен или же не рассчитывает на серьезные отношения, впрочем, как и вы. Поэтому просто наслаждайтесь эмоциями и летом – ведь впереди есть несколько недель для счастья.