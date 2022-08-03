Самый добрый и самый подлый знак зодиака

При знакомстве многие люди интересуются, под каким знаком зодиака родился их собеседник.

Все дело в том, что эта информация позволяет узнать определенную информацию о человеке, например, его примерный характер, отношение к жизни, к другим людям. Какой знак зодиака считается самым добрым, а какой подлым?

Самый добрый

Астрологи в один голос утверждают, что Весы — самый приятный знак зодиака. Они стараются быть для всех хорошими, пытаются улаживать конфликты между близкими людьми, доставлять радость окружающим. Однако при всех положительных сторонах представители этого знака зодиака часто откладывают свои собственные чувства на второй план. Кроме этого, Весам свойственно навязывать людям счастливый настрой, что, порой, может раздражать окружающих.

Самый подлый

Если вы встретите представителя Скорпиона, то будьте начеку, поскольку довольно легко попасть под его влияние. Этот знак зодиака умело манипулирует другими людьми, наказывает за поведение, которое его может раздражать, открыто выражает свое мнение об окружающих. Скорпионы также редко извиняются, зато от других ждут мольбы о прощении. Кроме этого, представители этого созвездия довольно злопамятны. И, если они в гневе, то всем стоит остерегаться.