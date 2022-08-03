Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в августе

В конце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

В августе у Весов все будет идти строго по плану — никаких неожиданностей. Это позволит расслабиться и начать решать все задачи постепенно: одну за одной. Значительно повысится трудоспособность. Вы сможете работать много, а главное — качественно, чем заслужите одобрение начальства. Правда это понравится далеко не всем: некоторые коллеги не одобрят ваши действия. Но, так или иначе, карьера пойдет вверх. А все запланированное в прошлом месяце исполнится. Ближе к концу месяца захочется уделить больше внимание себе. Особенно одиноким Весам: они поймут, что самодостаточны и без партнера. Поэтому поиски второй половинки уйдут на второй план. Зато у влюбленных Весов отношения продолжат развиваться. Но чтобы не заскучать, попробуйте найти совместное хобби, начните общаться с людьми со схожими интересами.

Скорпион

На август у Скорпионов уже много планов. Они очень хотят многое изменить в своей жизни и стремятся как можно скорее дать переменам ход. Вот только окружающие будут всячески этому препятствовать. Это удачный период для совершенствования материального положения. Вы можете добиться масштабных успехов. Однако после первого полнолуния на вас начнет влиять Венера, которая обратит ваше внимание на личную жизнь. Отношения с партнером накаляются: станут чересчур эмоциональными и непредсказуемыми. Но вы будете слишком усталыми, чтобы полноценно вникать в происходящее. Звезды рекомендуют сосредоточиться на делах, и тогда личная жизнь тоже наладится.

Стрелец

Август — удачный период, чтобы заняться своим самообразованием. Совершенствование своих навыков позволить решить многие проблемы. Главное — верно определить направление обучения, тогда никаких преград не будет. Лучше всего знания будут усваиваться в начале месяца. Поэтому идеальной компанией Стрельцов на этот период станут учебники и научные книги. Звезды советуют в этот месяц действовать быстро и решительно. Сосредоточиться на будущем и прекратить копаться в прошлом — его уже не изменить. Лучше наладьте свою жизнь сейчас. Тем более этот период хорошо подойдет для обустройства быта, планирования дел. Удачным окажется и запуск новых проектов — вы не встретите никаких преград и конкурентов. Начните наконец осуществлять свои мечты и желания.