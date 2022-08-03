Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в августе

В конце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

Август принесет Козерогам много подарков: хорошее настроение, много веселья, крутые знакомства и возможность вырваться из рутины. А еще — подарит много вдохновения и необыкновенный прилив сил. Впрочем, все это неспроста. На это напрямую повлияли налаженные отношения в личной жизни, хорошая работа и значительные поступления денег на ваш счет. Поэтому весь последний месяц лета вы будете искать приключения. Однако в этой погоне за новизной можете потратить значительную часть энергии в никуда. И на что-то важное ее просто не хватит. Поэтому постарайтесь сконцентрироваться на себе, а не на окружающих. Не пытайтесь решить их проблемы. Каждый должен сам отвечать за свои поступки. Если же вы начнете играть в судью, то в итоге сами останетесь виноватым.

Водолей

Конец лета принесет Водолеям долгожданный покой и умиротворение, что будет нельзя кстати. У вас сейчас накопилась целая куча мелких проблем, и как раз появится время, чтобы со всем разобраться. Конфликтов, ссор и споров не будет. Да и на работе атмосфера будет расслабляющая, поэтому всех представителей знака будет тянуть немного полентяйничать. Впрочем, от этого вас ничего не остановит. Пока лучше не браться за решение важных и ответственных задач, не начинать крупные проекты. Сейчас вы все склонны делать спустя рукава, что может принести серьезные неприятности в будущем. Лучше пока наведите порядок на рабочем месте и дома, сделайте перестановку или ремонт. Осуществите давние желания, на которые раньше не хватало времени или смелости. А в идеале — возьмите отпуск и вдоволь насладитесь покоем.

Рыбы

Август знаменует начало перемен для Рыб. Да, их будет много, но не стоит их бояться. Сейчас вам необходимо многое переосмыслить, определить свои ценности и расставить приоритеты. И делать то, что вы делали раньше, уже просто нельзя. Впрочем, вам самим захочется изменить свою жизнь и сделать то, чего раньше никогда не делали. Звезды поддержат такую инициативу и помогут завершить начатое успешно. А вот подавлять желание меняться не стоит — вы никак не продвинетесь, если решите делать все то же самое. Сейчас важно перестать думать об окружающих и сконцентрироваться на себе, своих целях и потребностях. Тем более в начале месяца серьезных задач и проблем не будет. Наоборот, вас ждут новые знакомства, интересные хобби и возможность расслабиться.