Какие сюрпризы в любви в августе ждут Овнов, Тельцов и Близнецов

В последний месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Овен

Свободные Овны смогут познакомиться с кем-то интересным и даже завести роман. Но для этого придется чаще выходить из дома и больше общаться, самому проявлять инициативу. Те же, кто уже находятся в отношениях, захотят вывести их на новый уровень. Поэтому некоторые начнут подталкивать своего партнера к созданию семьи. А семейные Овны, наоборот, будут сконцентрированы на чем угодно, кроме своего партнера. И последним это не особо понравится — могут возникнуть ссоры. И Окнам придется постараться, чтобы вернуть утраченное доверие и доказать свою любовь.

Телец

В конце лета внутренняя зажатость Тельцов исчезнет, и они станут более открытыми и свободными. А это поможет им обзавестись новыми интересными знакомствами. Сложностей в построении новых отношений возникнуть не должно. Но лучше не воспринимать их как нечто серьезное. Если же вы действительно хотите построить что-то серьезное, то вам нужно научиться быть более ответственными и честными, начать строить совместные планы на будущее. Необходим взвешенный подход, он поможет избежать иллюзий. Семейным Тельцам предстоит провести работу над ошибками, научиться идти на компромиссы. Зато после этого в их отношениях наступит идиллия. Попробуйте выкроить побольше свободного времени и организовать отдых со своими близкими вдали от суеты.

Близнецы

В этом месяце личная жизни вряд ли будет главным фокусом Близнецов. Большую часть времени они будут погружены сами в себя, поэтому будут избегать знакомств, а какие-либо знаки внимания просто не замечать. Хотя именно в это время они могут встретить свою судьбу. Впрочем, так будет не весь август. В какой-то момент они могут так увлечься кем-то, что, неожиданно для себя, сами начнут проявлять инициативу. Правда, отношения все равно будут развиваться крайне медленно. И, чтобы добиться взаимности, придется потрудиться. Но лучше не торопиться, иначе партнер посчитает вас слишком навязчивыми. У семейных пар начнется новый период. Вы легко понимаете друг друга, но мелких ссор, к сожалению, все равно не избежать. Причинами станут бытовые разногласия и ревность. И сейчас крайне важно не давать второй половинке повода сомневаться в их верности.