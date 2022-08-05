Какие сюрпризы в любви в августе ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов

В последний месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Весы

Недостатка в чувствах в этом месяце у Весов не будет. Многие представители знака познают все краски любви в этот период, что сделает их самыми счастливыми. Правда в начале месяца могут произойти не самые приятные события, способные вас серьезно выбить из колеи. С другой стороны, иногда выйти из зоны комфорта оказывается полезно. Весы почувствуют настоящую страсть, которая неожиданно для всех перерастет в настоящее и серьезное чувство. И самое приятное — ваша любовь окажется взаимной. Вам даже не придется проверять чувства на прочность, вместе с партнером вы поймете, как вам хочется построить семью. Не нужно бояться — просто сделайте шаг навстречу счастью. Тем же представителям знака, кто давно ищет любви, звезды помогут найти вторую половинку.

Скорпион

В последний месяц лета Скорпионы почувствуют, что сил почти не осталось. Поэтому захотеть отправиться в отпуск. Идеально, если получится отправиться в поездку со второй половинкой. Поверьте: это сделает вам намного счастливее и позволит уладить все разногласия в паре. С другой стороны, некоторым представителям знака захочется побыть наедине с собой. Не стоит отказывать себе в этом. Тишина и покой помогут вам успокоиться и понять, устраивают ли вас текущие отношения и что бы вы хотели в них изменить. Одиноких Скорпионов в отпуске может ждать курортный роман. Правда не стоит бросаться в омут с головой. Прежде чем признаваться в любви, стоит узнать человека получше.

Стрелец

В прошлом в вашей личной жизни было много драмы, но сейчас, наконец-то, настало тихое и спокойное время без накала и всплеска эмоций. Правда только вы ответственны за то, сколько продлится такая идиллия. Постарайтесь быть терпимее к чужим слабостям и недостаткам. Учиться слушать и воспринимать чужую точку зрения, даже если она кардинально отличается от вашей. Одинокие Стрельцы поймут, что уже готовы к серьезным отношениям и будут стараться заводить новые знакомства. Все пройдет удачно, если они не будут слишком требовательны к партнеру. Те же представители знака, кто в отношениях давно, начнут задумываться о том, так или они счастливы и есть ли дальнейшее развитие романа. Вас могут переполнять эмоции, но звезды советуют не принимать важные решения сгоряча.