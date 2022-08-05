Какие сюрпризы в любви в августе ждут Козерогов, Водолеев и Рыб

В последний месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Козерог

В начале месяца ничего нового в личной жизни не предвидится. Из-за чего многие Козероги расстроятся и замкнутся в себе, ведь они желали бы более интересного развития событий. Но уже к середине месяца ситуация начнет кардинально меняться. Но для этого, наоборот, нужно постоянно быть на виду. Заводите новые знакомства, чаще выбирайтесь из дома и общайтесь с новыми людьми. И тогда шанс встретить свою половинку значительно вырастет. Правда, как бы вам не нравился человек, не бросайтесь в омут с головой — иначе вам могут разбить сердце. Семейные Козероги в августе станут менее требовательными к своему партнеру, станут мягче и терпеливее.

Водолей

Август вряд ли принесет Водолеям серьезные изменения в личной жизни — все будет протекать плавно и размеренно. Одинокие представители знака не будут тратить силы и время на активные поиски партнера, а, наоборот, выберут пассивную линию поведения и просто доверятся судьбе. Впрочем, это пойдет им на пользу: они смогут сосредоточиться на себе. В целом, знакомства и новые отношения не будут в приоритете у Водолея, в этом месяце они будут заняты поиском себя, а не второй половинки. И это позволит наконец-то осознать, какой человек должен находиться рядом. Семейным знакам особенно важно будет внимание партнера и его поддержка, но, к сожалению, их не всегда удастся получить. И это может немного пошатнуть крепкие отношения.

Рыбы

Август принесет в личную жизнь Рыб новые невероятные эмоции: страсть, желание и волнение. Возможны любовные терзания. Но все же постарайтесь не терять голову, а сохранить здравый рассудок. Впрочем, сначала свободные Рыбы даже ничего не заметят. Чтобы что-то произошло, нужно взять все в свои руки и начать активно действовать. Возьмите всю инициативу на себя, и это будет вознаграждено. Просто поверьте. Вскоре вы окажетесь в центре внимания и за вас будет бороться противоположный пол. А это подарит вам еще больше уверенности в себе, а значит и больше шансов найти свою вторую половинку. Главное — не погружаться в свои переживания, иначе можете пропустить свою судьбу. Те же Рыбы, кто уже находится в отношениях, могут ощутить сомнения и тревогу, неуверенность в партнере. Но вскоре он докажет искренность своих чувств.