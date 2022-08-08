Интимные секреты знаков зодиака

Астрологи часто говорят о том, насколько совместимы те или иные знаки зодиака.

Но на деле правильный подход можно найти абсолютно к каждому, если знать его интимные секреты.

Если говорить об Овнах, то для них любовь всегда была на первом месте. Своему партнеру они готовы посвящать все свободное время. При всем этом они способны наслаждаться свободой и независимостью.

Что же касается общения с представителями этого знака, то в споре с ними последнее слово всегда должно остаться за Овнами. И даже если они понимают, что не правы, то их гордость не позволяет это признать.

Овны любят, когда ими восхищаются. Они хотят, чтобы их не только любили, но и гордились ими. Также в большинстве случаев представители этого созвездия обладают предпринимательской жилкой.

Представители этого знака зодиака достаточно скупы на проявление каких-либо эмоций. В отношениях они не будут устраивать истерики и какие-либо сцены. Но все же иногда Тельцы могут потерять самообладание, и это действительно может быть опасно.

Также у представителей этого знака зодиака отличный вкус в одежде, еде и музыке. Они никогда не спешат, поскольку умеют наслаждаться моментами. И при этом предпочитают твердо стоять на земле, а не предаваться фантазиям. Астрологи всегда считали этот знак зодиака одним из самых сильных во всех проявлениях.

Близнецы никогда не прислушиваются к чужому мнению, решение всегда остается за ними. Если вы знакомы с представителями этого знака, то могли заметить, что в нем уживаются сразу несколько личностей, и у всех разное состояние. Близнецы не терпят однообразие, поэтому всегда готовы к новым экспериментам.

В отношениях они часто сомневаются, того ли партнера они выбрали. Представители этого знака всегда ждут, что им докажут, что их человек действительно «тот самый». Кроме этого, никто лучше Близнецов не способен с каждым днем все больше и больше «оживлять» отношения, поэтому партнер никогда не заскучает.

Представители этого созвездия привыкли одаривать окружающих своей любовью, но всегда ждут такого же внимания. Отношения с Раками довольно сложно назвать простыми, поскольку они очень вспыльчивы, а усмирить их способен далеко не каждый. Кроме этого, доверие Раков – хрупкая вещь. Если его подорвать, то вернуть его уже практически будет невозможно.

Львы обожают находиться в окружении многочисленных друзей, поэтому ревнивому партнеру придется с этим смириться, ведь представители этого знака зодиака ненавидят контроль в любых его формах.

Привлечь внимание Львов можно, если дать им все возможные удовольствия. Они любят тратить деньги на украшения, одежду и другие вещи, и искренне недоумевают, почему партнер дарит безделушку, когда у него есть средства на что-то более ценное.

Девы всегда очень честны с самими собой, поэтому они всего в один момент могут бросить все ради нового увлечения и при этом наплевать на комментарии окружающих. Но в повседневной жизни они всегда полагаются на разум и логику.

В отношениях Девы исключительно заботливы, и всегда помогают партнеру в решении любых вопросов. Кроме этого, они перфекционисты, ненавидят критику, не любят драму. Девы всегда ищут спокойствие, но практически никогда им так и не удается расслабиться. Представителям этого знака хотелось бы, чтобы рядом с ними оказался такой человек, который им в этом поможет.

Если вам необходимо интересное общение и поддержка, то за этим смело можно обращаться к представителям Весов. Люди, рожденные под этим знаком, очень добры, мягки, справедливы, дружелюбны, упрямы и довольно нерешительны. Весы не скупы на эмоции, но, когда они находятся в стрессе, окружающие могут этого и не понять, ведь они будут выглядеть совершенно спокойно.

Этому знаку зодиака необходимо, чтобы их чувствовали, прислушивались к их мнению, советовались. Кроме этого, они любят находиться в окружении большого количества друзей, и могут часами напролет с ними танцевать и веселиться. Их секрет кроется в том, что они умеют управлять своей энергией, вовремя включая экономный режим.

Представители этого знака зодиака способны очаровать практически любого, однако далеко не каждому доступно раскрыть их. На первый взгляд Скорпионы могут показаться нежными и хрупкими, но не верьте, ведь в действительности они очень сильны.

У этого знака зодиака есть и свои минусы, например, они не способны контролировать свою ревность, а также не хотят слышать отличную от своей точку зрения. Скорпионы любят быть лидерами, и всегда стремятся показать, кто главный в отношениях. Но при всем этому они умеют по-настоящему любить и быть преданными и верными партнеру.

Стрельцов можно смело назвать одними из самых искренних людей. Вы всегда можете рассчитывать на их прямоту и честность. А все дело в том, что они видят окружающий мир таким, какой он есть на самом деле. Представители этого знака зодиака также с легкостью распознают ложь, поэтому будьте осторожны.

Если вы вступаете в отношения со Стрельцами, то можете быть уверены, что получите преданного друга, отличного компаньона и просто надежного спутника по жизни.

Козероги обладают уникальным внутренним стержнем, поэтому их просто невозможно сломить и уничтожить. Они всегда идут вперед к своим целям и ведут подсчет своих достижений. Представители этого созвездия понимают, что в любых делах нужно проявлять настойчивость и упорство, и им в этом нет равных.

От партнера они ждут похвалу и одобрение, хотя могут этого даже и не показывать. При этом Козероги чувствуют ложь, и никогда не поведутся на неубедительные и неискренние слова в свой адрес.

Если Водолеи влюбляются, то они навсегда остаются преданными своему партнеру. Но стоит знать, что представители этого знака превыше всего ценят личную свободу, поэтому никогда не стоит их в чем-либо ограничивать.

Этот знак также называют знаком открытий и гениальности, поскольку под ним родилось много людей, которым удалось изменить мир, например, президент Авраам Линкольн, изобретатель Томас Эдисон, биолог Чарльз Дарвин и многие другие. И если не дать Водолеям свободу, то они не смогут полностью раскрыть свой потенциал.

Представителей этого созвездия можно назвать чрезвычайно любящими, они любят делать сюрпризы и удивлять партнера. Они также стараются не рушить как чужие, так и свои границы, и не задевать чьих-либо чувств. А все потому, что они сами являются довольно чувствительными и впечатлительными.

Отличительная черта Рыб заключается в том, что они живут здесь и сейчас, поэтому их не заботит неопределенность по жизни. Но при этом представители этого знака убеждены, что впереди все будет хорошо. Если Рыбы состоят в отношениях, то единственное, что они никогда не простят – предательство.