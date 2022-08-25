Топ-3 самых ревнивых знака зодиака

Ревность – вечная спутница любви. По крайней мере, для отдельных представителей зодиака. О том, кто ревнует больше и крепче всех, читайте в этой статье.

Ревность Скорпиона основана на его тесной эмоциональной связи с объектом своей любви. Скорпион склонен погружаться в человека до самого дна: он любит драматично, глубоко, крепко. Получается, что на карту поставлено все и любая угроза отношениям заставляет Скорпиона бить тревогу. Ревность возникает как желание предупредить разрыв, как стремление убедиться, что никто больше не способен завладеть сердцем возлюбленного и Скорпион останется единственным его хозяином (или хозяйкой). Порой Скорпионы сочиняют драму у себя в голове, которая не имеет ничего общего с действительностью, обвиняя, например, партнера в измене. Все это неосознанно делается Скорпионом ради того, чтобы увидеть реакцию любимого или любимой и убедиться, что отношения нужны не только самому Скорпиону.

Овны – самые вспыльчивые представители зодиака. Ревнуют Овны ярко, быстро и часто беспричинно. Поводом может стать что угодно, любой контакт любимого человека с представителем противоположного пола – удар по самоуважению. Кстати, Овен боится именно потери своего авторитета: ему тяжело представить, что он станет не главным, не важным, не нужным. Поэтому Овен в отношениях постоянно сканирует пространство на предмет кого-то, кто был бы круче, умнее, сильнее и красивее самого Овна. Он как бы заочно ревнует партнера к этому идеальному образу-конкуренту, чем, кстати, нередко создает условия для появления такого конкурента в реальности. Возлюбленный или возлюбленная Овна иногда настолько устает от беспричинной ревности, что уходит из отношений просто потому что больше не может это терпеть.

Телец – собственник. В принципе, это все, что нужно знать про этот знак зодиака. Ревность Тельца обусловлена тем, что он своего партнера или партнершу воспринимает как часть себя, как то, что ему принадлежит. И конечно, возможная утрата отношений ощущается Тельцом как потеря имущества. Самое страшное для Тельца – это, конечно, измена физическая, но эмоциональная измена тоже очень опасна, ведь все начинается с невинного флирта и общения. Телец склонен следить за своей возлюбленной или возлюбленным, мониторить режим его дня, иногда даже проверять контакты – но делает он это все незаметно. А все потому, что Телец больше всего на свете боится, что близкий человек узнает о его ревности и поймет, как на самом деле Телец уязвим – а этого допустить никак нельзя!