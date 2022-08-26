Потеря контроля и посредственность: чего боится каждый знак зодиака

Наши страхи – точки нашего роста.

У каждого из нас есть свои болевые точки, и то, как мы с ним справляемся, может многое о нас рассказать. О том, чего боится каждый знак зодиака, читайте в этой статье.

Овен боится самого факта, что он чего-то боится. Он ненавидит быть трусом, боится показаться трусом (даже самому себе), поэтому основной его страх – испугаться и облажаться.

Телец боится остаться без денег. Для спокойствия ему нужны значительные материальные ресурсы – тогда Телец в безопасности. Как только денег на счету становится меньше – Телец бьет тревогу.

Близнецы страшно боятся скуки. Казалось бы – чего в ней такого страшного? Но чтобы избежать столкновения со своим страхом, Близнецы постоянно ищут новых впечатлений и информации.

Раки боятся, что их чувства будут задеты. Порой они недооценивают собственные силы переварить эмоциональную боль и поэтому избегают близкого общения с людьми – лишь бы только не узнать о своей уязвимости.

Главный страх Львов – быть неоцененными. Почувствовать, что ты не такой уж крутой, – очень, очень страшно. Поэтому Львы стараются общаться только с теми, кто ими искренне (и не очень) восхищается.

Девы – перфекционисты, и боятся они срыва сроков и всевозможных внезапностей. Когда что-то идет не по плану – это очень, очень страшно.

Страх Весов – оказаться втянутым в конфликт. Самое страшное для Весов – это нарушенная гармония.

Скорпионы боятся, что их сильные чувства не встретят понимания. Они довольно остро ощущают жизнь, и порой чувствуют себя ненормальными.

Боятся Стрельцы того, что они утратят контроль и свою свободу. Чуть что – им кажется, что ими руководят и они выходят из себя.

Самый большой страх Козерога – не достичь цели. У каждого Козерога есть главная цель и цели поменьше, так что бояться им приходится регулярно.

Водолеи боятся быть посредственными. Им обязательно нужно выделяться и быть оригинальными, необычными, иначе и жизнь – не жизнь!

Рыбы очень мнительны и боятся вообще всего. У них настолько много страхов по поводу и без повода, что часто Рыбы выглядят бесстрашными пофигистами, так как просто уже не обращают на них внимания.