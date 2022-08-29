Что подарить на 1 сентября учителям разных знаков зодиака

1 сентября стремительно приближается и вместе с этой датой возникает вопрос – а что подарить любимому (или не очень) учителю?

Ведь год только начинается, и подарок может стать хорошим «зарядом» на ближайшие девять учебных месяцев!

Эти огненные натуры не могут усидеть на месте и обожают все новое – возможно, им понравится приглашение на экскурсию или в парк развлечений. Можно попробовать и популярные квизы и квесты – но предварительно лучше прощупать почву и узнать, нет ли у учителя заветного желания, на исполнение которого не хватает времени или средств.

Этот знак любит все, что связано с хозяйством и может быть практически применено в обустройстве уютного гнездышка. И тут получается два варианта – либо узнать, о каком предмете домашнего обихода мечтает ваш Телец, или просто презентовать сертификат – в магазин предметов для создания домашнего уюта.

Этому знаку важна красивая подача и эмоции. Поэтому нужно не поскупиться на шары, упаковку и много-много блесток внутри. В качестве подарка вполне может быть торт или сладости, выполненные на заказ, например, шоколадки или капкейки с пожеланиями от учеников и родителей. Весело, вкусно и интересно – как Близнец и любит!

Как и Тельцы, они любят все, что связано с домашним уютом, а еще им нравится антиквариат. Если есть точные данные о пожеланиях – можно попробовать подарить именно этот предмет, если же нет – можно подарить что-то, стилизованное под старину и претендующее на уникальность – фоторамку, вазу, сервиз.

Эти знаки любят все респектабельное и солидное. Чехол для телефона (но нужно узнать сначала модель), футляр или цепочка для очков, ручка, бумажник – старая добрая классика в традиционном исполнении порадует Льва. Упаковке подарка тоже стоит уделить достаточно внимания – все должно выглядеть максимально просто, но статусно.

Все знают, как Девы любят наводить порядок и организовывать пространство. Поэтому хорошим подарком будут предметы для хранения, сертефикаты в магазины домашнего уюта, а так же обучающие курсы. Тут, конечно, стоит узнать заранее, чему бы Деве хотелось поучиться.

Этот воздушный знак любит красивое и оригинальное. Весы обрадуются предмету интерьера, например, картине или панно, но это должно быть что-то уникальное – вариант хэндмейд, и лучше выполненное в любимых цветах этого знака. Здесь смогут помочь те, кто был у учителя дома и знает, какая картина идеально впишется в цветовую гамму его квартиры.

Пожалуй, угодить с подарком Скорпиону – это самая сложная задача, но ее можно попробовать решить традиционным беспроигрышным набором – цветы и дорогие конфеты. Скорпионы любят вкусное и красивое, самодельные наборы с добрыми пожеланиями и перечислением самых лучших учительских качеств тоже будут приняты благосклонно.

Еще одна огненная натура, ее может порадовать приглашение в театр или на выставку. Конечно, лучше сначала узнать о вкусах и предпочтениях, можно даже попробовать более сложный вариант – приглашение на тематический, соответствующий вкусам Стрельца, квест. Такую задумку он точно оценит по достоинству.

Этот практичный знак зодиака никогда не откажется от того, чтобы узнать что-то новое. Сертификат на обучающие курсы – вот что его порадует, ну и, конечно же, немного горького шоколада и традиционная открытка с пожеланиями. Возможно курсы заменить на книги – конечно же, предварительно узнав список предпочтений.

Знак-праздник, никогда не откажется от любого веселья. Водолею можно дарить билеты в цирк и кино, приглашения на показы и сертификаты в парфюмерные и косметические магазины – они точно никогда не будут лишними. Интересные аксессуары, брелоки и подставки для телефона тоже подойдут.

Самый лучший подарок для Рыб – найти любимое ими угощение или напиток. Это может быть набор натурального чая, домашнего шоколада и пирожных. Важно уделить внимание упаковке – все должно смотреться максимально изысканно и аутентично.