Безумцы – те, кого вечно ругают и кем восторгаются.

Именно они двигают планету вперед, выходят за рамки и создают новые правила жизни. О том, кто входит в Топ-3 самых безумных знаков зодиака, читайте в этой статье.

За Водолеями закреплена слава самых оригинальных людей. Их мало кто понимает, даже близкие родственники часто не могут разделить вкусы и взгляды Водолея. Представители этого знака всегда идут своей тропой, создавая правила на ходу, ориентируясь на саму жизнь, а не на чужие представления о ней. Водолеи становятся первопроходцами в науке и творчестве, но нередко сначала они сталкиваются с отвержением и даже осмеянием общества. Что ж, зато потом все пытаются повторить их успех, но не тут-то было.

Меркурий, управляющий знаком Близнецов, воплощает собой легкость и непостоянство. Поэтому и Близнецы – очень воздушные, мечущиеся, постоянно нуждающиеся в разнообразии. Именно в поисках нового они часто совершают странные поступки, а любопытство приводит Близнецов то к чему-то восхитительному, то к чему-то совершенно ужасному. Так или иначе, безумие Близнецов помогает им жить нескучную жизнь, пока остальные только собираются это делать.

Рыбы безумны по-своему. Они очень интуитивны и иррациональны, так что о мотивах поступков Рыб не знает никто, в том числе и сами Рыбы. Безумны они, потому что никому никогда непонятно, что думают Рыбы, чего от них ждать и кто они на самом деле. Да и для себя представители самого мистического знака Рыбы остаются загадкой. Главные «безумства» касаются отношения к деньгам и материальным ценностям, а также к выбору партнера. Зачастую Рыбы выкидывают такое, от чего волосы дыбом у всех, кто стал невольным свидетелем. Сами же Рыбы воспринимают свои действия как что-то обычное и нестоящее внимания.