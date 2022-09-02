Топ-5 самых успешных знаков зодиака

Успех – то, чем в современных реалиях измеряется счастье.

Можно ругать тех, кто стремится жить эффективно, успешно, на пределе своих возможностей, но то, что к этому стремятся многие – факт. О самых успешных знаках зодиака читайте в этой статье.

Козерог управляет десятым домом астрологии – это дом достижений и успеха. То есть именно Козерог должен добиться всего, чего он добиться может – это очень жесткая программа успеха. Поэтому Козероги с раннего возраста учатся выстраивать стратегию достижения цели и методично ей следовать. Достигнув зрелости, Козерог подчиняет всю свою жизнь развитию, особенно если дело касается финансового благополучия и карьерного роста. Козерог может пожертвовать чем угодно ради того, чего он упорно стремится достичь, и у него это получается практически всегда.

Энергия Овна дает ему много сил, которые он тратит на достижения определенного уровня в жизни. Как правило, Овен хочет выглядеть круто и иметь много денег, а также он жаждет уважения и признания собственной силы. Дорога к успеху у Овна часто очень извилистая, так как энергии у него много, а вот построить путь достижения цели он не всегда может и хочет – слишком скучно. Поэтому своего Овен добьется, но часто успех получается громким и возмутительным (так как на пути Овен слишком агрессивно устранял препятствия и конкурентов).

Стрельцы всегда хотят бОльшего. Неважно, что у них уже есть – им нужно то, чего у них еще нет. Именно эта жадность (в хорошем смысле) гарантирует Стрельцам достижения успеха в жизни, ведь как ни крути им приходится постоянно выходить из зоны комфорта в поисках новых трофеев и приключений. Часто Стрельцы используют других людей (особенно юрких Близнецов) и их любопытство, чтобы и цель была достигнута, и не пришлось сильно жертвовать своим комфортом. Такая хитрость почти всегда бывает кстати, и мы знаем Стрельцов как настоящих счастливчиков!

Дева – самый трудолюбивый знак. Поэтому успех здесь является прямым следствием этого трудолюбия – очень правильная история, которой учат представителей всех знаков зодиака, но только Девы могут исполнить ее максимально правильно и хорошо. Девы не боятся трудностей, рутины, они прекрасные исполнители, и сразу даже не верится, что этот обычный человек, который вроде не рвется к вершинам, их таки достигнет.

Замыкает пятерку самых успешных представителей зодиака Водолей. Водолей отличается от окружающих, и именно в этом и кроется секрет его успеха. Он находит свою нишу, свой способ достижения цели – и пока никто не верит, Водолей взбирается на свою вершину. Окружающие обычно восхищаются неординарностью подхода Водолея, многие хотят разгадать “формулу успеха” Водолея, но она в том, что нет никакой формулы: Водолей действует по наитию, не пользуясь шаблонами.