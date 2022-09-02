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Самые противные знаки зодиака

2 сентября 2022ЗодиакМарианна Басс

Порой некоторые люди вызывают раздражение и неприязнь.

Самые противные знаки зодиака
Фото: Кадр из фильма "Алиса в зазеркалье"

Возможно, все дело в знаке зодиака. Какие же из них считаются самыми противными? Однако помните, у каждого правила бывают исключения.

Рак

Представители этого знака зодиака занимают третье место в рейтинге самых противных. Раки испытывают серьезные проблемы с моралью. Им кажется, что они крепкие, работящие и искренние личности. Кроме этого, окружающие придерживаются такого же мнения при первом взгляде на Раков. Однако их работоспособность сочетается с неумением зарабатывать, а честность — с отсутствием такта.

Козерог

Второе место присуждается Козерогам, которым нет равных в том, чтобы бубнить по любому поводу и читать нотации всем подряд. Кроме этого, представителям этого знака зодиака свойственно предъявлять к окружающим завышенные требования, при том, что себе они всегда находят оправдания. Речь о двойных стандартах, которые у многих вызывают неприязнь.

Стрелец

Лидирующую позицию в рейтинге занимают Стрельцы. Те, кто с ними знаком, знают, насколько представителям этого знака нравится выяснять отношения и доводить окружающих до точки кипения. Стрельцы, по большей части, заряжаются от негативной энергии, поэтому с большим удовольствием они подкидывают дрова в разгоревшийся конфликт.

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