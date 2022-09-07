Какие дети по знаку зодиака учатся лучше всех

Попробуем разобраться, у детей, рожденных под каким из знаков зодиака, скорее всего не будет сложностей в учебе.

Попробуем разобраться, у детей, рожденных под каким из знаков зодиака, скорее всего не будет сложностей в учебе.

Львы очень честолюбивы и ради оценки и одобрения учителя способны на многое. Поэтому ребенок-Лев будет стараться, а уж природой ему даны способности – он умеет производить впечатление, достаточно усидчив и внимателен. Единственное, что может ему помешать – недоброжелательный учитель. Если ребенок и педагог не совпадут, если у педагога критики будет больше, чем поддержки – увы, ребенок-Лев достаточно быстро перестанет стараться и будет делать все, чтобы перестать ходить в школу.

Девы очень скрупулезны и любят докапываться до сути вещей. Обычно они производят на педагогов впечатление крайне старательных и заинтересованных учеников, их любят и ставят высокие оценки. Правда, перфекционизм Дев может сыграть с ними злую шутку – они могут испытывать сложности с ответами, им может казаться, что они недостаточно хорошо подготовлены. Поддержка родителей и педагогов поможет сгладить этот нюанс.

Они тоже довольно часто находятся в числе «любимцев» учителей- за инициативу, вовлеченность и достаточно глубокие знания предмета. Стрельцы любят добиваться внимания и выигрывать, поэтому среди них много отличников и участников всевозможных школьных активностей. Главное, чтобы ребенок-Стрелец не решил, что знает предмет лучше учителя и не начал с ним соревнование – кто лучше знает предмет.

Козерогам интересно все, что связано со знаниями и поэтому учеба им дается достаточно легко. К сожалению, бывает так, что детям-Козерогам на уроках становится скучно – они уже все поняли или разобрались сами, поэтому важно, чтобы преподаватель находил для них индивидуальные интересные задания. В противном случае, учеба может потерять смысл, и Козероги переключатся и направят свои усилия на внешкольные занятия.