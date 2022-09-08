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Самые капризные дети по знаку зодиака

8 сентября 2022ЗодиакДиана Сабитова

Бывают дети, с которыми очень просто, а бывают – сущее наказание!

Самые капризные дети по знаку зодиака
Фото: fb.ru

Сплошные капризы и недовольство, постоянные смены настроения. Взрослые недоумевают – что они делают не так, дети могут воспитываться в одной семье, но быть совершенно разными по характеру. А все дело может быть во влиянии знака, под которым родился ребенок – именно он отвечает и за высокую эмоциональную чувствительность, и умение противостоять трудностям, и многое другое, что взрослые часто называют словами «капризы».

Итак, посмотрим, под каким знаком могут родиться капризули?

Овны

Маленькие Овны никогда не останавливаются перед достижением задуманного. Правда, они могут изводить окружающих своим неукротимым желанием идти до конца и никого не слушать. Овны упрямы и тяжело идут на компромисс, поэтому родителям с ними бывает тяжело. Самый лучший выход из ситуации – найти ребенку-Овну занятия, в которых он будет успешен и переключать его на них, хвалить за достижения и стараться избегать ситуаций, где его самолюбие может пострадать.

Близнецы

Эти малыши способны утомить и опустошить взрослого своим желанием делать одновременно несколько дел и не готовностью доводить что-либо до конца. Особенно если взрослый, наоборот, любит порядок и логику. Они часто бросают начатое посередине и плохо реагируют на критику – слезы и истерики случаются часто. Помочь ребенку можно – показывать ему новые возможности и новые занятия, ведь Близнецы, к счастью, быстро заражаются новыми целями.

Скорпион

Дети-Скорпионы обладают всеми качествами взрослых – им свойственно стремление к лидерству и безжалостной конкуренции. Скорпион в способах выражения своих эмоций не стесняется, поэтому вполне может кидаться вещами, кусаться, оскорблять. Также он ничего не забывает, поэтому может решить отомстить сопернику в любой момент, сломав вещи или устроив нападение. Родителям Скорпиона важно достаточно внимания уделять ситуациям, где самолюбие ребенка может пострадать и стараться донести простое правило – сотрудничать лучше, чем конфликтовать.

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