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Знак зодиака, о котором пора узнать

14 сентября 2022ЗодиакМарианна Басс

Несколько тысяч лет назад, на основе координат небесных тел в космическом пространстве и их положении относительно Солнца, была составлена привычная для нас система 12 знаков зодиака.

Знак зодиака, о котором пора узнать
Фото: mordovmedia.ru

Однако некоторое время назад современные астрологи обнаружили еще один знак зодиака, который ранее не входил в астрологические карты. Что известно об этом знаке?

13-й огненный знак зодиака – Змееносец. Если верить историкам, то этот знак был выведен еще при создании зодиакальной карты, однако включать в систему его не стали. Дело в том, что, по мнению астрологов, 13-й знак было сложно вписать в гармонию четных чисел месяцев и времен года.

Так, Змееносец расположен между Скорпионом и Стрельцом, и его приблизительные даты с 30 ноября по 17 декабря. Если когда-нибудь наступит момент, когда новую зодиакальную систему примут, то около 85% людей придется изменить свой знак зодиака.

В древних документах Змееносец изображен как человек с двумя змеями, одна из которых белая, а другая – черная. И люди, рожденные под этим знаком, наделены характеристиками как Стрельца, так и Скорпиона. Представители этого созвездия любят знакомиться с новыми людьми, находя при этом к каждому отдельный подход. Они также обладают творческими способностями и способны вести за собой людей.

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